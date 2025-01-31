Vakıf Katılım'ın 2024 KOBİ desteği 153 milyar liraya ulaştı

Uygun koşullarda finansmana kolay erişim için Odalar, Borsalar, Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri ve Meslek Odaları ile iş birliklerine imza atan Vakıf Katılım’ın KOBİ’lere 2024 yılında verdiği destek 153 milyar lirayı buldu.

Şirket Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, konuda dair değerlendirmesinde, “Dijitalleşme, finansal sürdürülebilirlik ve alternatif finansman yöntemleri konularındaki hizmetlerimizle KOBİ’lerimizin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda küresel arenada da rekabetçi bir konuma gelmelerini amaçlıyoruz” dedi.

"2024 verimli bir yıl oldu"

2024’ü KOBİ desteği anlamında verimli geçirdiklerini dile getiren Akben, “Firmaların bütün ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm sunmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz e-Yönetim Platformu Paket’le vergi ödemeleri, Cep POS, Fatura Ödeme, Linkle Ödeme alma gibi açık bankacılık servisleriyle de uçtan uca çözüm sunuyoruz. Dönemsel İşletme Finansmanı “Mevsim”le de nakit akışı dönemsellik gösteren dış ticaret, teknoloji firmaları ve yerli üretim yapan sanayi kuruluşları başta olmak üzere, ihracat, imalat, inovasyon alanlarında faaliyet gösteren, istihdam oluşturan tüm şirketler için kolaylık sağlıyoruz” dedi.