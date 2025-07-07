Vakıf Leasing’ten 75 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması

Vakıf Leasing, küresel iş birliklerini her geçen gün derinleştirme vizyonu doğrultusunda, yılın ilk çeyreğinde Bank ABC ile gerçekleştirdiği 50 milyon Euro tutarındaki başarılı işlemin ardından, şimdi de yaklaşık 75 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir kredi anlaşmasına imza atarak güçlü ortaklığını bir üst seviyeye taşıdı.

BANK ABC (B.S.C) Bahrain ve BANK ABC Islamic Bahrain ortak finansörlüğünde yapılandırılan yeni kredi hem kapsamı hem de yapısıyla dikkat çekiyor. Euro ve ABD doları cinsi iki ayrı dilimden oluşan yeni kredi anlaşması, konvansiyonel ve murabaha finansman yöntemlerini bir araya getirerek geleneksel leasing modelleri ile İslami finans ilkelerini uyum içinde buluşturan hibrit bir model ortaya koyuyor. Bu yönüyle anlaşma, sadece finansal bir kaynak sağlamanın ötesinde, farklı finansal ekolleri aynı potada buluşturan yenilikçi bir çözüm modeli niteliği taşıyor.

Müşteri odaklı esnek çözümler

Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, yeni anlaşmanın sadece kaynak çeşitliliği açısından değil, müşteri odaklı esnek çözümler sunma kabiliyeti açısından da önemli bir adım olduğunu belirtti. Özetci, “Bu anlaşma, uluslararası finansal piyasalardaki güçlü itibarımızın bir göstergesi. Aynı zamanda müşterilerimize daha rekabetçi ve yenilikçi finansman modelleri sunma kapasitemizi artıracak” dedi.