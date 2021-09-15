Vakıf Taşdelen Su, yatırımlarla pazar payını artırdı

Murat KÜÇÜK / İSTANBUL

İstanbul’un en eski kaynaklarından Vakıf Taşdelen Su’yun yönetimini 25 yıllığına devralan yeni yatırımcıları Ar-Ge ve inovasyon odaklı hamleleriyle hem ürün çeşitliliğini artırdı hem de pazar payını yükseltti.

Markanın yönetimini üstlendikleri günden beri Ar-Ge, inovasyon ve imaj çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Vakıf Taşdelen Su Genel Müdürü Burhan Alev, “10 yıllık süreçte markaya değer katmak için yaptığımız her yeni hamlede, Taşdelen’in güçlü kimliğinden yola çıktık.” dedi.

Taşdelen memba suyunun resmi kayıtlara göre 1582 yılından beri İstanbullulara hizmet verdiğine dikkat çeken Burhan Alev, “Osmanlı padişahlarından Mustafa Kemal Atatürk’e kadar birçok önemli ismin tercih ettiği bir doğal kaynak lezzetinden bahsediyoruz. Bu sebeple bütünsel pazarlama çalışmalarıyla markayı daha doğru anlatmaya çalıştık. Vakıf Taşdelen Su’yun tarihini, belgeleriyle anlatan özel bir kitap hazırladık. Tüketicinin gözünde cam ile bütünleşen bir algımız olduğu için 15 litrelik büyük cam damacanayı tüketicinin kullanımına sunduk ve bunun üretimi için tesislerimizde büyük yatırımlar yaptık. Ayrıca bu ürünle kullanılabilmesi için sektörde yine bir ilk olarak özel cam borulu pompa ürettirdik. En eski ürünümüz olan ve bizi en iyi anlatan 3 litrelik tarihi kulplu şişemizin hattını modernize ettik. Büyük cam damacanaya ekonomik ya da lojistik sebeplerle ulaşamayanlar için BPA içermeyen polikarbon damacanayı da portföyümüze ekledik.” şeklinde konuştu.

HORECA için premium konsepti geliştirildi

Taşdelen Premium konseptiyle, ev dışı tüketime özel 33 ve 75 santilitrelik cam şişelerde ürün sunduklarını belirten Burhan Alev, “Bugün İstanbul’un birçok tarihi restoranı Vakıf Taşdelen Su tercih ediyor. HORECA (Hotel-Restoran-Cafe) için geliştirdiğimiz premium konsepti önemli bir başarı yakaladı. Hastane zincirlerinin de aralarında bulunduğu birçok kuruluş ile yaptığımız anlaşmalarla Vakıf Taşdelen Su’yun sağlık sektörüne ulaşmasını sağladık. Tüm bunların yanı sıra bardak su kategorisine de özel ürünler sunduk.” açıklamasını yaptı.

Vakıf Taşdelen’in butik bir marka olduğunu belirten Alev, marka kimliğine yapılan dokunuşlar ve yeni stratejilerle Vakıf Taşdelen Su’yun pazar payını geçmiş yıllara göre ciddi oranda artırdığına da dikkat çekti. Katar, Kuveyt, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı işletmelerden de talep aldıklarını söyleyen Alev, bu ülkelerdeki büyük hacimli toptancıların da markaya ilgi gösterdiğini aktardı.

Belçika’dan 3 yıl üst üste altın kategori ödülü

Vakıf Taşdelen Su’yun lezzeti, uluslararası yarışmalarla da tescillendi. Belçika’da International Taste Institute (Uluslararası Tat Enstitüsü) tarafından gerçekleştirilen ‘Üstün Lezzet Yarışması’na katılan Vakıf Taşdelen Su, içlerinde executive şef ve su someliyelerinden oluşan 125 kişilik jürinin yaptığı kör testini 90 puanın üstünde tamamlayarak 3 sene üst üste altın kategoride ödül aldı. Marka, kristal kategoriden de ödüle layık görüldü.