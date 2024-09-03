VakıfBank 3. kez Guinness Dünya Rekorları’na girdi

VakıfBank Spor Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısıyla Guinness World Records Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, rekor sertifikasını Va­kıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih’e tak­dim etti.

“Voleybolda üst üste en çok resmi maç kazanan takım” ve “FIVB Dünya Kulüpler Şam­piyonası’nda en çok şampiyon olan takım” unvanlarıyla Guin­ness Dünya Rekorları’na giren VakıfBank, böylece bu başarıyı 3. kez elde etmiş oldu.

VakıfBank Genel Menaje­ri Banu Can Schürmann, Ba­şantrenör Giovanni Guidet­ti sporcular; Ayça Aykaç Altın­taş, Aylin Acar, Bahar Akbay, Cansu Özbay, Derya Cebecioğ­lu ve Zehra Güneş basın toplan­tısına katılan isimler arasında yer aldı.

“Bir Türk takımı olarak başarımızdan kıvanç duyuyoruz”

VakıfBank Spor Kulübü Baş­kanı Abdi Serdar Üstünsalih, “2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarından kazandığı­mız toplam 6 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, bir Guin­ness Dünya Rekoru olarak res­mi kayıtlara geçmiştir. Vakıf­Bank’a, voleybol camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun.

Böyle­likle, daha önce Guinness Wor­ld Records tarafından tescille­nen ‘Üst üste en çok resmi maç kazanan takım’ ve ‘FIVB Ku­lüpler Dünya Şampiyonasını en çok kazanan takım’ rekorları­mıza bir yenisini daha eklemiş olduk. ‘CEV Şampiyonlar Li­gini en çok kazanan takım’ un­vanımızla birlikte üçüncü Gu­inness Dünya Rekorumuzu da kırmış ve tescilletmiş olduk.

Gururla ifade etmek isterim ki, dünya voleybol tarihinin gel­miş geçmiş en başarılı takımla­rı arasında zirvede olduğumuz da bir kez daha tescillenmiştir. Bunu bir Türk takımı olarak ba­şarmış olmaktan da ayrıca bü­yük bir kıvanç duyuyoruz. Bu başarılarda emeği olan gelmiş geçmiş tüm sporcu, antrenör, çalışan ve yöneticilere de teb­rik ve teşekkürlerimi sunuyo­rum” dedi.

VakıfBank Spor Kulübü Baş­kanı Abdi Serdar Üstünsalih’e sertifikayı takdim eden Guin­ness World Records Hakemi ve Türkiye Temsilcisi Şeyda Su­başı Gemici, “Bir kadın ve Türk kadın hakem olarak bu rekorla­rı tescil etmekten hem kendim hem de ülkem adına çok mem­nunum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

12 yıla 11 şampiyonluk sığdı

2011’de CEV Şampiyonlar Ligi’ni kazanan VakıfBank, bu organizasyonda kupayı kaldıran ilk Türk takımı olmayı başardı ve Türk voleybolu için büyük başarıların kapısını araladı. Ardından CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023’te de şampiyon olan VakıfBank, organizasyonda toplamda 6 kez mutlu sona ulaştı. Bu başarısıyla “CEV Şampiyonlar Ligi’nde en çok şampiyon olan takım” unvanıyla bir kez daha Guinness World Records’a girdi.

VakıfBank, 23 Ekim 2012’den 22 Ocak 2014’e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak “Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı” olarak Guinness’e ilk kez girdi. Sarı-siyahlılar, 2020 yılına kadar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 3 kez zafere ulaşmayı başardı ve bu organizasyonu en çok kazanan takım unvanıyla Guinness’e bir kez daha girerek yeniden rekora imza attı. 2013, 2017 ve 2018’de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyon olan VakıfBank, 2021’de de dünya şampiyonu oldu ve rekorunu geliştirdi.