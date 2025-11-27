VakıfBank, 55 bankanın katılımıyla 900 milyon doları aşan sürdürülebilirlik temalı sendikasyon sağladı

VakıfBank, 29 ülkeden 55 bankanın katılımıyla 618 milyon dolar ve 252,2 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 900 milyon doların üzerinde sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti. 367 gün vadeli kredinin maliyeti; dolar dilimi için SOFR+%1,50; Euro için Euribor+%1,25 seviyesinde gerçekleşti.

İşleme ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 55 bankanın katılımıyla elde edilen bu güçlü kaynağın hem bankaya hem de Türkiye ekonomisine duyulan güvenin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Üstünsalih, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Her yeni işlemde uluslararası yatırımcıların artan ilgisini görüyoruz. Malta, Mısır ve Polonya gibi uzun süredir sendikasyonlarımıza katılmayan ülkelerden gelen yeni katılımlar, geniş muhabir ağımızla kurduğumuz kalıcı ilişkilerin bir sonucudur.”

Genel Müdür Üstünsalih, sürdürülebilirlik temalı sendikasyonların önemine de dikkat çekerek:

“Bu işlemi yüzde 100’ün üzerinde yenileme oranıyla tamamlamamız, hem Bankamızın hem de ülkemizin geleceğine duyulan inancın güçlü bir teyididir” dedi.

Katılımcı sayısı 10 yılın zirvesinde

Bu işlemle birlikte VakıfBank, son 10 yıldaki en yüksek katılımcı sayısına ulaşmış oldu.

Geçen yıl kasım ayında 40 banka ile yapılan sendikasyona kıyasla, bu yıl 15 yeni banka daha sürece dahil oldu.

Yeni dış kaynak tutarı 12,5 milyar dolara ulaştı

VakıfBank, 2024 ve 2025 yıllarında uluslararası fonlama tarafında oldukça aktif bir dönem geçirdi.

Bankanın 2025 başından bu yana yurt dışı piyasalardan sağladığı yeni kaynak tutarı 12,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kaynak çeşitlendirme stratejisi sayesinde sendikasyon kredilerinin toplam dış fonlamadaki payı yüzde 10’un altına geriledi.

Banka, yılın ikinci sürdürülebilirlik temalı sendikasyon anlaşmasını da yüksek yenileme oranıyla tamamlayarak toplam sürdürülebilirlik temalı sendikasyon bakiyesini 2 milyar dolar seviyesine taşıdı.