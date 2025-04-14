VakıfBank 71’inci yıl dönümünü kutladı

Tolga Sarıtaş’ın "Biz sa­dece yaşla değil, ülkemize duy­duğumuz aşkla büyüyoruz" me­sajıyla son bulan film, temasın­da VakıfBank’ın Türkiye’ye olan derin bağlılığını vurguluyor.

“VakıfBank’ın Türkiye’de ger­çekleştirdiği önemli çalışmaların da en az yaşı kadar büyük olduğu” ana fikri üzerine kurulan filmde, virtual production, stop motion, unreal engine ve 3D post prodük­siyon teknikleri kullanıldı. Rek­lam filminin efekt ve animasyon­ları da üç farklı ülkede gerçek­leştirildi. 120 kişilik bir set ekibi tarafından 3 haftalık ön hazırlık ve 4 günlük çekim sürecinin ar­dından tamamlanan projede, 100 figüran yer aldı. Haydarpaşa Li­manı’ndan MGX Studio’da bulu­nan gerçek zamanlı 3D sahne or­tamına kadar 6 farklı mekân kul­lanıldı.