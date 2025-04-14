VakıfBank 71’inci yıl dönümünü kutladı
VakıfBank, kuruluşunun 71’inci yıl dönümünü özel bir reklam filmiyle kutluyor. Bankanın reklam yüzü Tolga Sarıtaş, film boyunca kendisiyle birlikte kameraya da yön vererek dünyanın farklı şehirlerini kapsayan uzun bir yolculuğa çıkıyor.
Tolga Sarıtaş’ın "Biz sadece yaşla değil, ülkemize duyduğumuz aşkla büyüyoruz" mesajıyla son bulan film, temasında VakıfBank’ın Türkiye’ye olan derin bağlılığını vurguluyor.
“VakıfBank’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği önemli çalışmaların da en az yaşı kadar büyük olduğu” ana fikri üzerine kurulan filmde, virtual production, stop motion, unreal engine ve 3D post prodüksiyon teknikleri kullanıldı. Reklam filminin efekt ve animasyonları da üç farklı ülkede gerçekleştirildi. 120 kişilik bir set ekibi tarafından 3 haftalık ön hazırlık ve 4 günlük çekim sürecinin ardından tamamlanan projede, 100 figüran yer aldı. Haydarpaşa Limanı’ndan MGX Studio’da bulunan gerçek zamanlı 3D sahne ortamına kadar 6 farklı mekân kullanıldı.