  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. VakıfBank 71’inci yıl dönümünü kutladı
Takip Et

VakıfBank 71’inci yıl dönümünü kutladı

VakıfBank, kuruluşunun 71’inci yıl dönümünü özel bir reklam filmiyle kutluyor. Bankanın reklam yüzü Tolga Sarıtaş, film boyunca kendisiy­le birlikte kameraya da yön ve­rerek dünyanın farklı şehirleri­ni kapsayan uzun bir yolculuğa çıkıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
VakıfBank 71’inci yıl dönümünü kutladı
Takip Et

Tolga Sarıtaş’ın "Biz sa­dece yaşla değil, ülkemize duy­duğumuz aşkla büyüyoruz" me­sajıyla son bulan film, temasın­da VakıfBank’ın Türkiye’ye olan derin bağlılığını vurguluyor.

“VakıfBank’ın Türkiye’de ger­çekleştirdiği önemli çalışmaların da en az yaşı kadar büyük olduğu” ana fikri üzerine kurulan filmde, virtual production, stop motion, unreal engine ve 3D post prodük­siyon teknikleri kullanıldı. Rek­lam filminin efekt ve animasyon­ları da üç farklı ülkede gerçek­leştirildi. 120 kişilik bir set ekibi tarafından 3 haftalık ön hazırlık ve 4 günlük çekim sürecinin ar­dından tamamlanan projede, 100 figüran yer aldı. Haydarpaşa Li­manı’ndan MGX Studio’da bulu­nan gerçek zamanlı 3D sahne or­tamına kadar 6 farklı mekân kul­lanıldı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL