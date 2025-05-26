VakıfBank, Çin Kalkınma Bankası’ndan 555 milyon dolar kredi sağladı
VakıfBank, uluslararası fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli 4 milyar yuan (555 milyon dolar) tutarında kredi anlaşması imzaladı.
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3 yıl vadeli kredi anlaşması ile yurt dışından yeni kaynak sağlayan VakıfBank, uluslararası borçlanma stratejisi kapsamında Çin’le finansal işbirliğini güçlendirmeye devam ediyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmayla yurt dışından yeni bir kaynak sağlandığı belirtilerek, anlaşmanın VakıfBank’ın uluslararası borçlanma kabiliyetini ve Çin ile finansal işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı.