Vakıfbank Çin’den kredi temin etti

Vakıfbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli 3,5 milyar Yuan tutarında kredi anlaşması imzalandığını açıkladı.

Anlaşma iki banka arasındaki ilk ikili anlaşma olarak belirtildi. Bunun Yanı Sıra anlaşmayla Vakıfbank ilk kez yuan cinsi kredi temin etmiş oldu.

Denizbank yuan dilimli sendikasyon sağlamıştı

Haziran ayında Denizbank da yuan dilimli sendikasyon sağladığını duyurmuştu.

Denizbank kredinin 367 gün vadeli 222 milyon euro, 102,5 milyon dolar ve 364 gün vadeli 245 milyon yuanlık dilimlerden oluştuğunu belirtmişti.