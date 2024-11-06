VakıfBank finansal raporunu açıkladı! Aktif büyüklüğü 100 milyar doları aştı

VakıfBank, 2024 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, aktif büyüklüğünü 3,6 trilyon TL’ye çıkararak, tarihî bir başarıya imza attı ve bu rakam dolar bazında 100 milyar doları aştı. 2024 yılı itibariyle net kârını 27 milyar 214 milyon TL’ye yükselten banka, aynı dönemde brüt kârından 7 milyar 409 milyon TL vergi karşılığı ayırdı.

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih: “Türkiye ekonomisine kesintisiz destek sağlıyoruz”

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, banka tarihindeki bu önemli dönüm noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üstünsalih, bankanın güçlü finansal sonuçlarını, verimli bilanço yönetimi ve yenilikçi teknolojik altyapısı ile desteklediklerini belirterek, “Türkiye’nin aktif büyüklükte ikinci bankası olarak, ülkemiz ekonomisine sunduğumuz kesintisiz desteği sürdürmeye devam ediyoruz. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde sağladığımız nakdi ve gayri nakdi kredilerle Türkiye ekonomisine sağladığımız finansman desteği yıllık bazda yüzde 38 artarak 2,5 trilyon TL’ye ulaştı” dedi.

Banka, aktif toplamını dolar bazında yıllık yüzde 17 artırarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine taşırken, nakdi kredilerde de yıllık yüzde 34 artış sağladı. Üstünsalih, “Böylece, 70 yılı aşkın köklü tarihimizde önemli bir başarıya imza atıyoruz” dedi.

Mevduatlar yüzde 36 artarak 2,3 trilyon tl’yi aştı

VakıfBank’ın toplam mevduatları yıllık bazda yüzde 36 artarak 2,3 trilyon TL seviyesini geçti. Üstünsalih, bankanın ana fonlama kaynağının mevduatlar olduğunu belirterek, “TL varlıklara güvenin göstergesi olarak, TL mevduatlarımız yıllık yüzde 49 artışla 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. Tabana yaygın mevduat politikamız sayesinde, tasarruf mevduatlarımızın toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 47’ye yükseldi” diye konuştu.

Yurt Dışından 8,6 milyar dolar kaynak temin edildi

Yurt dışı fonlamaları konusunda da önemli gelişmeler kaydeden VakıfBank, yılbaşından bu yana yurt dışından sağladığı kaynak tutarını 8,6 milyar dolara çıkardı. Banka, 2024 yılı içinde 550 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye tahvil ihracı ve 700 milyon dolar tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Ayrıca, sürdürülebilir eurobond ihracına 500 milyon dolarlık yeni bir işlemle devam eden banka, bu alandaki liderliğini pekiştirdi.

VakıfBank’ın 30 eylül 2024 tarihli önemli finansal göstergeleri

Aktif Büyüklük: 3,6 Trilyon TL, 100 Milyar Dolar

Net Kâr: 27,2 Milyar TL

Toplam Mevduat: 2,3 Trilyon TL, Yıllık %36 Artış

Nakdi Krediler: 1,9 Trilyon TL, Yıllık %34 Artış

Yurt Dışından Sağlanan Fon: 8,6 Milyar Dolar