VakıfBank Genel Müdürü Arslan: Nitelikli yapı stokuna katkı sağlamaya devam ediyoruz
Vakıf GYO’nun “VSancaktepe Merkez” projesi tamamlandı. Hak sahipleri yeni evlerine kavuşmaya başladı. Teslim töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, “Ülke ekonomisine ve nitelikli yapı stoğuna katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Vakıf GYO), İstanbul Sancaktepe’deki “VSancaktepe Merkez” projesini tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmeye başladı. 17 bin 518 metrekare alanda 312 konut ve 20 adet ticari alandan oluşan projenin, lansmandan bu yana sunulan portföyünün yüzde 60’ı satıldı. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen teslim töreninde, yatay mimarisiyle dikkat çeken projenin daire sahipleri anahtarlarını aldı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Sürdürülebilir mükemmellik alanında prestijli ‘EFQM Global Award-7 Diamonds’ ödülüne sahip olan Vakıf GYO, ‘Geleneğin Gücü, Geleceğin İnşası’ vizyonuyla hayata geçirdiği VSancaktepe Merkez projesinde söz verdiği kalitede bir yaşamı tam zamanında teslim etmenin gururunu yaşadı” ifadelerine yer verildi.
Törende konuşan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “VakıfBank Finans Grubu olarak, ülkemizin ekonomik büyümesini desteklerken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza güvenli, modern ve sürdürülebilir yaşam alanları sunmayı ana sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bugün anahtar teslimini gerçekleştirdiğimiz VSancaktepe Merkez Projemiz, gayrimenkul sektöründeki nitelikli yapı stokuna ve bölgenin kentsel dönüşüm vizyonuna sunduğumuz güçlü katkının bir göstergesidir. Sancaktepe’nin merkezinde yükselen projemizle, Tablo Adalar ve Cubes Ankara projeleriyle yakaladığımız başarıları devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak, ülkesini ve milletini önceliklendiren projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, hak sahibi olan tüm kat maliklerimize de yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum.”
Yaklaşık bin kişi yaşayacak
Törende konuşan Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan ise projenin vizyonuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ocak 2024’te VSancaktepe Merkez’in inşaatına başladığımızda, insanı odağına alan, nitelikli, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle yola çıktık. Yaklaşık bin kişinin yaşayacağı VSancaktepe Merkez’i, yalnızca bir konut projesi değil; kendi sosyal dokusu, komşuluk ilişkileri ve günlük yaşamıyla yaşayan yeni bir mahalle olarak kurguladık. Geliştirdiğimiz her projeyi , insanların güvenle yaşayacağı, ülkemize değer katacak ve gelecek nesillere kalıcı eserler bırakacak şekilde inşa ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, bugüne kadar Bizimtepe Aydos, İstanbul Finans Merkezi VakıfBank Genel Müdürlük Binası, Tablo Adalar ve Cubes Ankara projelerimizin ardından, bugün VSancaktepe Merkez Projemizi de tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bizim için bir gayrimenkul projesinin gerçek değeri yalnızca metrekaresi veya mimarisiyle değil; içerisinde kurulan hayat, oluşan komşuluklar, çocukların biriktireceği anılar ve yıllar boyunca sakinlerine sunacağı yaşam kalitesiyle ölçülüyor.”
17 bin 518 metrekarelik alanda inşa edildi
Şirketten yapılan açıklamaya göre, VSancaktepe Merkez, 17 bin 518 metrekarelik alan üzerinde toplam 312 adet konut ve 20 adet ticari alandan oluşuyor. Açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı: “1+1’den 4+1’e kadar değişen daire seçeneklerinin yer aldığı projede, 8 bin 740 metrekareye yayılan peyzaj alanları, teraslar, cadde mağazaları ve yeşil avlular bulunuyor.