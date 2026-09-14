VakıfBank Genel Müdürü Arslan: Nitelikli yapı stokuna katkı sağlamaya devam ediyoruz

Vakıf Gayrimenkul Yatı­rım Ortaklığı AŞ (Vakıf GYO), İstanbul Sancak­tepe’deki “VSancaktepe Mer­kez” projesini tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmeye başladı. 17 bin 518 metrekare alanda 312 konut ve 20 adet tica­ri alandan oluşan projenin, lans­mandan bu yana sunulan port­föyünün yüzde 60’ı satıldı. Va­kıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımlarıy­la gerçekleştirilen teslim töre­ninde, yatay mimarisiyle dikkat çeken projenin daire sahipleri anahtarlarını aldı. Şirketten ya­pılan yazılı açıklamada, “Sürdü­rülebilir mükemmellik alanında prestijli ‘EFQM Global Award-7 Diamonds’ ödülüne sahip olan Vakıf GYO, ‘Geleneğin Gücü, Geleceğin İnşası’ vizyonuyla hayata geçirdiği VSancaktepe Merkez projesinde söz verdiği kalitede bir yaşamı tam zama­nında teslim etmenin gururunu yaşadı” ifadelerine yer verildi.

Törende konuşan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, projeye ilişkin değerlendirme­sinde şu ifadeleri kullandı: “Va­kıfBank Finans Grubu olarak, ülkemizin ekonomik büyümesi­ni desteklerken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza gü­venli, modern ve sürdürülebilir yaşam alanları sunmayı ana so­rumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bugün anahtar tesli­mini gerçekleştirdiğimiz VSan­caktepe Merkez Projemiz, gay­rimenkul sektöründeki nitelikli yapı stokuna ve bölgenin kent­sel dönüşüm vizyonuna sundu­ğumuz güçlü katkının bir gös­tergesidir. Sancaktepe’nin mer­kezinde yükselen projemizle, Tablo Adalar ve Cubes Ankara projeleriyle yakaladığımız başa­rıları devam ettirmenin mutlu­luğunu yaşıyoruz. VakıfBank Fi­nans Grubu olarak, ülkesini ve milletini önceliklendiren pro­jeler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle projede emeği ge­çen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, hak sa­hibi olan tüm kat maliklerimize de yeni yuvalarının hayırlı olma­sını diliyorum.”

Yaklaşık bin kişi yaşayacak

Törende konuşan Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan ise projenin vizyonuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ocak 2024’te VSancaktepe Merkez’in inşaatına başladığımızda, insa­nı odağına alan, nitelikli, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle yola çıktık. Yaklaşık bin kişinin yaşayacağı VSancaktepe Merkez’i, yalnız­ca bir konut projesi değil; kendi sosyal dokusu, komşuluk ilişki­leri ve günlük yaşamıyla yaşayan yeni bir mahalle olarak kurgula­dık. Geliştirdiğimiz her projeyi , insanların güvenle yaşayacağı, ülkemize değer katacak ve gele­cek nesillere kalıcı eserler bıra­kacak şekilde inşa ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, bugüne kadar Bizimtepe Aydos, İstan­bul Finans Merkezi VakıfBank Genel Müdürlük Binası, Tablo Adalar ve Cubes Ankara projele­rimizin ardından, bugün VSan­caktepe Merkez Projemizi de ta­mamlamanın gururunu yaşıyo­ruz. Bizim için bir gayrimenkul projesinin gerçek değeri yalnız­ca metrekaresi veya mimarisiy­le değil; içerisinde kurulan ha­yat, oluşan komşuluklar, çocuk­ların biriktireceği anılar ve yıllar boyunca sakinlerine sunacağı yaşam kalitesiyle ölçülüyor.”

17 bin 518 metrekarelik alanda inşa edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VSancaktepe Merkez, 17 bin 518 metrekarelik alan üzerinde toplam 312 adet konut ve 20 adet ticari alandan oluşuyor. Açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı: “1+1’den 4+1’e kadar değişen daire seçeneklerinin yer aldığı projede, 8 bin 740 metrekareye yayılan peyzaj alanları, teraslar, cadde mağazaları ve yeşil avlular bulunuyor.