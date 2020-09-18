VakıfBank, 'Karbon Negatif' kuruluş oldu

18 Eylül 2020

VakıfBank, yaptığı açıklama ile 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek 'Karbon Negatif' bir kuruluş olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre VakıfBank’ın 2019 yılı Kapsam 1, 2 ve 3 toplam karbon emisyonu ise 53.413 tCO2e olarak hesaplandı. ISO 14064 sertifikası ile doğrulanan bu miktarın karşılığı olarak, temiz enerji kaynaklarından üretilen '55.000 Doğrulanmış Karbon Birimi' alan VakıfBank, 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek 'Karbon Negatif' bir kuruluş oldu.

"Sürdürülebilirlik skorumuz yükseliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Onay Özkan, kendileri için sürdürülebilirliğin tüm paydaş ekosistemleri için kurdukları değerler zincirini ifade ettiğini söyledi.

VakıfBank olarak 2014’ten beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde olduklarını kaydeden Özkan, "Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun değişim dönüşümümüzü gerçekleştiriyor, performansımızı artırmaya çalışıyoruz. 2019 yılında hassas bir enerji ve emisyon yönetimi gerçekleştirerek karbon emisyonumuzu 53.413 tCO2e seviyesinde tutmayı başardık. ISO 14064 sertifikası ile doğrulanan bu miktarın karşılığı olarak, temiz enerji kaynaklarından üretilen ‘55.000 Doğrulanmış Karbon Birimi’ aldık ve tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek Karbon Negatif bir kuruluş olduk.” dedi.

Çalışma alanları çevre dostu oldu

Bankanın sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Muhammed Onay Özkan, tüm faaliyetleri sürdürülebilir bankacılık anlayışı içinde gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Enerjiden kâğıt tasarrufuna tüm birimleri bu standartlara uygun hale getirdiklerini anlatan Özkan, şöyle konuştu: "Bugüne kadar Genel Müdürlük dâhil 523 birimimizin standartlara uygunluğunu ISO 14001 belgesi ile tescil ettirdik. Çalışma alanlarımızı çevre dostu hale getirdik. Çalışan başına enerji tüketimimizi 5,86 MWh/kişi seviyesine düşürdük. Ayrıca 51,55 ton kâğıt tasarruf ettik ve böylelikle 1.300’den fazla ağacı kesilmekten kurtardık. Gönüllü olarak yaptığımız bu işlemle, karbon ayak izini silmekten öte, düşük emisyonlu ekonomiye geçişe ve aktörlerine destek verdik. Türkiye’deki kuruluşlara örnek ve öncü olmakla birlikte iklim değişiminin engellenmesine yönelik toplumsal farkındalığını da artırdık.”

Kredi süreçlerinde yeşil kriterler uygulanıyor

Kredi sağladıkları pek çok proje kapsamında uluslararası finans kuruluşları ile iş birliği içinde olduklarını anlatan Muhammed Onay Özkan, bu kuruluşlar aracılığıyla finansman sağladıkları projelerin yüksek etik, çevresel ve sosyal kriterleri karşılamasına dikkat ettiklerini vurguladı.

Bu yıl, yine bunun gibi bir proje kapsamında kredi tahsis süreçlerinde çevresel ve sosyal risk yönetim sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Özkan, "Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi’nin kurulumunu yılsonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası fon kaynaklarına erişimde de sürdürülebilir bankacılığın öneminin son yıllarda arttığını görmekteyiz. Uluslararası piyasalarda öncü ve aktif bir banka olarak, bu alanda da önemli adımlar atarak kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda sürdürülebilir finansmana erişim için çeşitli yapılar altında gerekli hazırlıklarımızı tamamladık ve piyasa koşullarına bağlı olarak fırsatları değerlendirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.