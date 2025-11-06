VakıfBank, kârlı büyümesini sürdürdü

VakıfBank, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Aktif büyüklükte 5 trilyon TL barajına yaklaşan VakıfBank, krediler aracılığıyla reel ekonomiye olan kesintisiz desteğini devam ettirdi. Sürdürülebilir ve kârlı büyümesini güçlendiren bankanın yılın ilk dokuz ayındaki net kârı ise 42 milyar TL’ye ulaştı.

Reel ekonomiye güçlü ve kesintisiz destek

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede reel ekonomiye olan güçlü desteklerini kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizerken Türkiye bilançosuna çalışma sorumluluğuyla hareket ettiklerini dile getirdi. Ekonomi politikaları ile tam bir uyum içinde hareket ettiklerini belirten Üstünsalih “Bölgesel ve küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı güçlü bilanço yapımız ve proaktif yönetim anlayışımız sayesinde sürdürülebilir ve kârlı büyümemizi güçlendiriyoruz. Yılın ilk dokuz ayında nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 3,5 trilyon TL seviyesine ulaştı. Nakdi kredilerde yüzde 43’ün üzerinde bir büyüme sağladık ve 2,6 trilyon TL’yi aşan bir büyüklüğe ulaştık. Milli ekonominin hedefleri doğrultusunda ihracat, yatırım ve istihdama öncelik verecek şekilde reel sektörü ve hane halkını desteklemeye devam ettik” dedi.

Türk Lirası mevduatta artış devam ediyor

Toplam mevduatlarda yıllık bazda yüzde 36 artış yaşandığını ve 3,1 trilyon TL’ye ulaştığını belirten Üstünsalih, “Mevduat ana fonlama kaynağımız olmaya devam ediyor. Bu dönemde de Türk Lirası varlıklara olan ilginin devam etmesiyle birlikte TL mevduatta yıllık %40’a yaklaşan bir büyüme sağlayarak 2,2 trilyon TL seviyesini aştık. Bu alandaki ürün çeşitliğimizin yanı sıra müşteri özelinde sunduğumuz yenilikçi çözümler ile mevduat tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yurt dışı kaynak temininde zirvede yer alıyor

VakıfBank, nakit akışına dayalı borçlanma araçları başta olmak üzere yurt dışından kaynak temininde de en aktif banka olmaya devam ediyor. 2025 yılında uluslararası piyasalardan 11,4 milyar dolara ulaşan yeni kaynağı ülkemize getirdiklerini ve VakıfBank’ın sermaye piyasalarında her zaman büyük ilgi gördüğünü dile getiren Abdi Serdar Üstünsalih, bu başarılarının Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de bir yansıması olduğunu kaydetti. Banka tarihinin ilk murabaha işlemini de bu dönemde gerçekleştirdiklerini ve kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini söyleyen Üstünsalih, “Uygun maliyet ve uzun vadeli borçlanma işlemlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracımız, bugüne kadar bankacılık sektöründe gerçekleştirilen en düşük maliyetli ilave ana sermaye tahvil ihracı olarak kayıtlara geçti. Yanı sıra yıl içinde toplamda 1,7 milyar dolar tutarındaki DPR seküritizasyon işlemi sayesinde sektördeki toplam ihracın %40’ını tek başımıza gerçekleştirmiş olduk. Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra Asya ve körfez ülkelerinden de aktif şekilde kaynak teminine devam ediyoruz. Bu sayede kaynaklarımızın çeşitliliğini korurken yurt dışı borçlanmada vade yapımızı 5 yıl ve üzerine taşıyarak pasif yönetimi stratejimiz kapsamında önemli bir başarıya imza attık” diyerek sözlerini tamamladı.