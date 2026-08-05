VakıfBank ve İŞKUR’dan istihdam için iş birliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile VakıfBank arasında iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Türkiye Vakıflar Bankası ile Türkiye İş Kurumunu ortak bir hedef için buluşturdukları bu törende, gençlerin, kadınların, girişimcilerin desteklenmesi amacıyla önemli bir protokolü hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, “Bu işbirliğiyle kadın ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmayı, istihdama ve girişimcilik imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmayı ve üretim süreçlerine daha güçlü biçimde katılmalarını hedefliyoruz” dedi. Işıkhan, Türkiye'nin son 20 yılda istihdam alanında dünyanın takdirle izlediği bir dönüşüm gerçekleştirdiğini ifade ederek, “2007-2024 döneminde dünyada genç istihdamını en çok artıran ülke konumundayız” diye konuştu.

5,7 milyon gence aracılık etti

Işıkhan, “2002'den bu yana İŞKUR, 5 milyon 742 bin gencin ve 5 milyon 815 bin kadının işe yerleştirilmesine aracılık etti” dedi. Işıkhan, 2024'te kadınlar için İş Pozitif Programı'nı, bu yılın başında da gençler için Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'nı uygulamaya koyduklarını anımsatarak, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle hayata geçirdiğimiz İş-Pozitif Programı ile bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon kadının istihdama kazandırılmasını sağladık.

İş Pozitif kapsamında yürüttüğümüz Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile 13 bine yakın kadının istihdamını destekledik, 0-66 aylık çocuğu bulunan kadınlar için de 1452 farklı çocuk bakım desteği sağladık.

Kurumlar arası işbirliği ve bilgilendirme faaliyetlerinden aktif iş gücü programlarına, danışmanlık hizmetlerinden istihdam teşviklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduk” diye konuştu.

133 binden fazla öğrenci İŞKUR’dan yararlandı

Işıkhan, GÜÇ kapsamında gençlere sundukları hizmetlerin meyvelerini de almaya başladıklarını belirterek, “110 bin 558 gencimize staj imkanı sunduk. Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan 40 bine yakın gencimizi NEET İşgücü Uyum Programlarından faydalandırdık.

133 bin 425 üniversite öğrencimizin İŞKUR Gençlik Programlarımızdan yararlanmasını sağladık” bilgilerini paylaştı. Işıkhan, yürüttükleri tüm politika ve programların gerçek karşılığının ise kadınların ve gençlerin niteliklerine uygun işlerle buluşması, üretime katılması ve güçlü bir gelecek inşa etmesi olduğunu belirterek, bugün imzaladıkları "İstihdama Değer" temalı işbirliği protokolünün de bu anlayışın bir diğer somut göstergesi olduğunu bildirdi.

“Kadın istihdamını artıracağız”

İşsizlik oranındaki düşüşe dikkati çeken İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, “Tabii bunu yeterli görmüyoruz. Yeterli görmediğimiz için de VakıfBank'ın işbirliği teklifi gelince 'Biz bunun içerisinde yer almalıyız.' dedik. Buradaki amacımız, özellikle işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak” dedi.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan da İŞKUR ile iki devlet kurumu olarak, ülkenin istihdamını güçlendirerek kalkınmayı sürdürülebilir hale getirecek bir projeyi başlattıklarını söyledi. Toplumsal etkiyi büyütmeyi en ön sıraya koyduklarını belirten Arslan, bu bakış açısıyla bölgesel kalkınmayı, kadın ve genç girişimciliğini, KOBİ'lerin güçlenmesini ve istihdamın büyümesini bir görev olarak kabul ettiklerini bildirdi.

Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının kısmi garantisi altında bir süre önce 1,5 milyar euro tutarında kaynak sağladıklarını anımsatan Arslan, şu ifadeleri kullandı: “Bu 1,5 milyar euroluk kaynağın 800 milyon avroluk bölümü, doğrudan kadın ve genç istihdamının artırılması, korunması ve afet bölgesinde istihdamın sürdürülmesi için tahsis edildi. Bu kapsamda kadın istihdamını güçlendirme kredisiyle kadın çalışan oranının yüzde 35'in altında olduğu sektörlerde kadın istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Yine kadın istihdamı koruma kredisiyle kadın çalışan oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğu, kadın emeğinin yoğun olduğu sektörlerde mevcut kadın istihdamının sürdürülebilirliğini ve kayıtlı istihdamının devamlılığını önceliklendiriyoruz.”