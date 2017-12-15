VakıfBank ve İzmir Ticaret Odası arasında işbirliği

15 Aralık 2017

VakıfBank ile İzmir Ticaret Odası arasında VakıfBank Ege 1. Bölge Müdürü Tuna Turgut ve Ege 2. Bölge Müdürü Hayati Yaman ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, oda üyelerinin kredi ihtiyaçlarını uygun maliyetlerle karşılanmasını sağlayacak protokol imzalandı.

Demirtaş, oda üyelerine özel ve uygun şartlarda kredi kullandırmak için bu yıl VakıfBank ile ikinci protokolü imzaladıklarını ve bu işbirliğinden son derece memnun olduklarını söyledi. Türkiye’de 2002 yılında bankalarla ilk protokol imzalayan oda olduklarını hatırlatan Demirtaş, “Üyelerimizin daha fazla üretim ve yatırım yapması için ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmalarını sağlamak için bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Bir çok bankacılık hizmetinde masraf muafiyeti ve teminat mektuplarında uygun komisyon oranları sunan protokol kapsamında, Türk Lirası nakit işletme kredileri, ihracat kredileri, yatırım kredileri, çevre bankacılığı enerji kredileri, EBRD kadın girişimci kredileri, KOSGEB destekli krediler ve gayrinakdi krediler kapsamında uygun maliyetlerle kredi imkanı sağlanıyor.

Türk Lirası Nakit İşletme Kredileri kapsamında İzmir Ticaret Odası üyeleri, işletme faaliyetleri ihtiyaçlarının çözümü için Taksitli İşletme İhtiyaç Kredisi, işletme faaliyetlerini sürdürecekleri, mesleklerini icra edecekleri, firma faaliyetlerinde veya yatırım amacıyla ticari işletmeleri adına gayrimenkul alımlarının finansmanı için kullanabilecekleri İşyeri Edinme Kredisi, 0 km ve ikinci el araç alımlarının finansmanı için Araç Kredisi, araç filosu kurmak için kullanabilecekleri Filo Kredisini uygun maliyetlerle temin edebilecekler.

VakıfBank’ın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağladığı kaynak kapsamında kredi ihtiyacı bulunan İzmirli işletme sahibi ya da ortağı kadın girişimciler de EBRD Kadın Girişimci Kredilerinden faydalanabilecek.

Protokolle ayrıca, İzmirli oda üyeleri ihracat kredileri kapsamında sunulan Banka Kaynaklı İhracat TL/Döviz Kredisi ve Türk Eximbank Kaynaklı İhracat TL/Döviz Kredisi seçenekleriyle ihtiyaçlarını uygun maliyetlerle karşılayabilecek.