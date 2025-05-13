Vakıfbank'a 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
VakıfBank, 21 ülkeden 50 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli toplam 1 milyar dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı. Kredi; 472 milyon dolarlık ve 487,2 milyon Euro’luk iki dilimden oluşuyor.
VakıfBank, 21 ülkeden 50 bankanın katılımıyla toplam 1 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı.
Geçen yıl yer almayan 9 yeni bankanın katılım gösterdiği işlemde, dolar maliyeti SOFR + %1,60, Euro maliyeti ise Euribor + %1,35 olarak gerçekleşti.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyulan güvenin sürdüğünü vurgulayarak, işlemde bankaya olan yoğun ilginin sürdürülebilirlik stratejilerinin doğruluğunu gösterdiğini belirtti.
Üstünsalih ayrıca, sürdürülebilir bankacılık vizyonu doğrultusunda bu kredilerin 2021 yılından bu yana çevresel ve sosyal hedeflere uyumlu biçimde yapılandırıldığını aktardı.