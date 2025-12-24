VakıfBank'a, 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık kaynak
VakıfBank, yurt dışından sağladığı kaynaklara bir yenisini daha ekledi. Banka, Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan 300 milyon dolarlık finansman sağlarken bu yıl toplamda 3 milyar dolara yakın dış kaynak elde etti.
VakıfBank, çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) tarihinde ile fonlama işlemini hayata geçiren VakıfBank, 10 yıl vadeli 300 milyon dolar tutarındaki kredi sağladı. Banka söz konusu kaynağın, depremden etkilenen bölgelerde konut ve sosyal altyapının yeniden inşasına ve KOBİ’lerin finansmanı için kullandırılacağını açıkladı.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Uluslararası fonların ülkemize kazandırılması için bütün enstrümanları etkin şekilde kullanıyoruz. VakıfBank ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) arasında gerçekleştirilen bu ilk fonlama işlemi, çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla iş birliklerimizi coğrafi olarak çeşitlendirdiğimiz ve derinleştirdiğimiz önemli bir adım niteliği taşıyor” dedi.
2025 yılının başından itibaren yurt dışı fonlama stratejisinde, çok uluslu kalkınma bankalarıyla ilişkilerini derinleştirmeyi ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi önceliklendirdiklerini anlatan Üstünsalih, “Mayıs ayında Çin Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiğimiz 4 milyar RMB (Yuan) tutarındaki kredi anlaşmasıyla, uzun bir aradan sonra iş birliği içerisinde bulunduğu tek Türk bankası olduk. Ardından Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) İcra Kurulu, 1,5 milyar euro tutarında ve 10 yıl vadeli krediyi onayladı. Böylelikle Türk bankacılık sektöründe çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlemi hayata geçiriyoruz” açıklamasını yaptı.