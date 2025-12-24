Google Haberler

VakıfBank, yurt dışından sağladığı kaynaklara bir yenisini daha ekledi. Banka, Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan 300 milyon dolarlık finansman sağlarken bu yıl toplamda 3 milyar dolara yakın dış kaynak elde etti.

VakıfBank'a, 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık kaynak

VakıfBank, çok ulus­lu kalkınma kuruluş­larıyla yürüttüğü iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) tarihin­de ile fonlama işlemini hayata geçiren VakıfBank, 10 yıl va­deli 300 milyon dolar tutarın­daki kredi sağladı. Banka söz konusu kaynağın, depremden etkilenen bölgelerde konut ve sosyal altyapının yeniden in­şasına ve KOBİ’lerin finans­manı için kullandırılacağını açıkladı.

VakıfBank Genel Müdü­rü Abdi Serdar Üstünsalih, “Uluslararası fonların ülke­mize kazandırılması için bü­tün enstrümanları etkin şekil­de kullanıyoruz. VakıfBank ile Asya Altyapı Yatırım Banka­sı (AIIB) arasında gerçekleş­tirilen bu ilk fonlama işlemi, çok uluslu kalkınma kuruluş­larıyla iş birliklerimizi coğra­fi olarak çeşitlendirdiğimiz ve derinleştirdiğimiz önemli bir adım niteliği taşıyor” dedi.

2025 yılının başından itiba­ren yurt dışı fonlama strate­jisinde, çok uluslu kalkınma bankalarıyla ilişkilerini derin­leştirmeyi ve yeni iş birlikle­ri geliştirmeyi önceliklendir­diklerini anlatan Üstünsalih, “Mayıs ayında Çin Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiği­miz 4 milyar RMB (Yuan) tu­tarındaki kredi anlaşmasıyla, uzun bir aradan sonra iş bir­liği içerisinde bulunduğu tek Türk bankası olduk. Ardından Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkın­ma Bankası (IBRD) İcra Ku­rulu, 1,5 milyar euro tutarında ve 10 yıl vadeli krediyi onayla­dı. Böylelikle Türk bankacılık sektöründe çok uluslu kalkın­ma kuruluşlarıyla gerçekleş­tirilen en yüksek tutarlı işlemi hayata geçiriyoruz” açıklama­sını yaptı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
