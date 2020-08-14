Vakıfbank'ın yeni genel müdür yardımcısı Kadir Karataş oldu
Vakıfbank'ta Kadir Karataş'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.
Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Uğur Bilgin'in emekliye ayrılmasına ve Kadir Karataş'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildiği duyuruldu.
Vakıfbank'ın üst düzey yönetici değişimi hakkında yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13 Ağustos 2020 tarihli kararı ile Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hüseyin Uğur BİLGİN'in emekliye ayrılmasına ve Bankamız Destek Hizmetleri Başkanı Sn. Kadir KARATAŞ'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir. Sn. KARATAŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayını müteakip yeni görevine başlayacaktır."
(Kaynak: Foreks)