VakıfBank’ın yeni marka yüzü Bülent İnal oldu

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Bülent İnal’ın toplumun her kesimi tarafından sevilen son derece başarılı bir sanatçı olduğunu belirterek, "Sayın İnal bizim iç ve dış sesimizi çok güzel şekilde yansıtacak. Bizlerin markamıza karşı hissettiğimiz bağlılığı ve inancı bizimle aynı şekilde hissedip bu ruhu müşterilerimize aksettireceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.



VakıfBank açıklamasına göre, VakıfBank, iletişim çalışmalarında sevilen oyuncu Bülent İnal ile iş birliği yapacak. Sinema ve dizisi oyuncusu Bülent İnal, VakıfBank’ın reklamlarında oynayacak, sesli ve görüntülü tüm iletişim çalışmalarında VakıfBank’ın yüzü ve sesi olacak.

VakıfBank ile Bülent İnal iş birliğinin imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bizim işimizin, köklü kültürümüzün merkezinde insan var. " ifadelerini kullandı.

Bankanın finans, ürün ve hizmetler tarafında gerekeni yaptığını belirten Üstünsalih ancak bu duyguyu millete aktarmanın da aynı derecede önemli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

İşte bu anlamlı duygu ve düşünceyle çıktıkları yolda, yönlerinin Bülent İnal’la kesiştiğini bildiren Üstünsalih, İnal'ın toplumsal değerlere saygılı, duyarlı, ayrıca son derece de disiplinli bir kişi olduğunu aktardı.

Üstünsalih, şu ifadeleri kullandı: "Kendisinin VakıfBank markası, kurumu ve stratejisi için çok uygun bir seçim olduğuna inanıyor ve kendisine ‘ailemize hoş geldiniz’ diyorum."

Üstünsalih, Bülent İnal’ın toplumun her kesimi tarafından sevilen son derece başarılı bir sanatçı olduğunu belirterek, "Sayın İnal bizim iç ve dış sesimizi çok güzel şekilde yansıtacak. Bizlerin markamıza karşı hissettiğimiz bağlılığı ve inancı bizimle aynı şekilde hissedip bu ruhu müşterilerimize aksettireceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent İnal ise bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyduğunu, VakıfBank’ı en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti

İnal, şunları kaydetti:

"VakıfBank yalnızca finans alanındaki etkin çalışmalarıyla değil, milli değerlerimize gönülden bağlılığı, insan odaklı köklü bakış açısı ve duruşuyla sektöre yön veren çok güçlü bir marka. Dünyaya emsal spor faaliyetlerini ve kültür sanata verdiği büyük önemi de yakından takip ediyorum. İnanıyorum ki VakıfBank’ı çok güzel bir şekilde temsil edeceğim. Birlikte harika işlere imza atacağız."