VakıfBank’ta kritik gelişme: TVF hisselerin bir kısmını satışa çıkarıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank) sermayesinin yaklaşık yüzde 1,53’üne karşılık gelen 152 milyon TL nominal değerli payın yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için süreci başlattı.

TVF'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, toplamda 7 milyar 415 milyon 921 bin 522,54 TL nominal değerli VakıfBank paylarının fon mülkiyetinde bulunduğu hatırlatılarak, bu payların 152 milyon TL nominal değere kadar olan kısmının satışının hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Satış işlemi kapsamında Merrill Lynch International, tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı (Sole Global Coordinator and Bookrunner) olarak yetkilendirildi. Sürecin, özel durum açıklamasıyla birlikte başlatıldığı bildirildi.

İşleme ilişkin nihai şartların hızlandırılmış talep toplama sürecinin ardından belirleneceği, satış sonuçlarının ayrıca duyurulacağı ve işlemin takasının borsa dışında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Söz konusu payların tamamının satılması durumunda, Türkiye Varlık Fonu’nun VakıfBank’taki doğrudan pay oranının yüzde 73,26’ya gerilemesi, bankanın serbest dolaşım oranının ise yüzde 7,51’e yükselmesi öngörülüyor.

Ayrıca, işlem sonrasında TVF'nin mülkiyetinde kalacak VakıfBank payları için, bazı istisnai durumlar ve Koordinatör’ün onayı haricinde, 90 günlük bir satmama taahhüdü (lock-up) verildiği bilgisi paylaşıldı.