VakıfBank’tan 400 milyon avro tutarında fonlama

VakıfBank, yurt dışından temin edilen, sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı 400 milyon avro tutarında yeni bir teminatlı fonlama işlemi gerçekleştirdi.

VakıfBank açıklamasına göre, fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip Türk bankası olan VakıfBank, sağladığı kaynaklar vasıtasıyla toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına özel ürün ve hizmetler yaratırken yeni bir anlaşmaya imza attı.

VakıfBank’ın uluslararası kaynaklardan temin ettiği, sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı 400 milyon avro tutarında ve 2 yıl vadeli yeni işlemi, Türk bankaları arasındaki en büyük montanlı teminatlı fonlama anlaşması olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilirlik anlayışını tüm banka stratejilerinin merkezine koyan bir banka olarak reel sektöre sağladıkları krediler aracılığıyla oldukça geniş bir çevresel ve sosyal etki alanı yarattıklarının ve bu anlamda sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.

Üstünsalih, "Güçlü bir finansal performansın yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak bıraktığımız karbon ayak izimizi azaltma amacımız ve sürdürülebilir finansman alanında attığımız adımlar, her zaman ajandamızın ilk sırasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam yurt dışı fonlamamız içindeki payını artırmak için alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Geçen ay başarıyla tamamladıkları sürdürülebilir sendikasyon yenileme işleminin ardından yurt dışı fonlama tarafında, yılın son işlemini de yine faiz oranı hesaplamasında sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı teminatlı fonlama işlemi ile kapattıklarını vurgulayan Üstünsalih, "Sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerimizin bir göstergesi olarak yeşil konut, çevre dostu taşıt, kadın ve genç girişimcilere kullandırılacak krediler gibi alt kategorileri içeren çevresel ve sosyal temalı yeni kredi kullandırımlarını teminatlı fonlama işlemimizin performans kriteri olarak belirledik.

Ayrıca şubelerimizde devreye alınacak su arıtma sistemleri vasıtasıyla tüm banka lokasyonlarımızda plastik kullanımının minimuma indirilmesi ve toplam sera gazı emisyonlarımızın yıllık yüzde 2 oranında azaltılması da yine kriterlerimiz arasında yer alıyor. Bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir bankacılık alanında ve sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişimde öncü rol oynayarak Türk bankacılık sektörüne bu anlamda katkı sağlamak, stratejik hedeflerimizin başında gelmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.