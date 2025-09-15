VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık ilk murabaha finansmanı

VakıfBank, yurtdışı fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında tarihindeki ilk murabaha finansmanı işlemini tamamladı.

Banka, İslami finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiği anlaşma çerçevesinde 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında murabaha finansmanı sağladı.

Yapılan işlem, VakıfBank’ın hem yurtdışı kaynak çeşitliliğini artırmasına hem de Türkiye’nin dış ticaretine ve ekonomik büyümesine destek olmasına katkı sağlayacak.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel finansal koşullardaki değişim ve artan jeopolitik riskler nedeniyle bankacılık sektöründe uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fonlamanın önemine dikkat çekti.

Üstünsalih, şunları söyledi:

“İslami finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz 500 milyon ABD doları tutarındaki, 5 yıl vadeli ve uygun maliyetli murabaha işlemi hem VakıfBank’a hem de Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Etkin bilanço yönetimi kapsamında, yurtdışı kaynak maliyetlerimizi optimum seviyeye getirmeyi ve pasiflerimizin ortalama vadesini artırarak bilançomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumumuzu çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısıyla sürdüreceğiz.”

Üstünsalih ayrıca, seçici kredi politikaları çerçevesinde ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ müşterilerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.