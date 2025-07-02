VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracı

VakıfBank, yılın ilk sürdürülebilir temalı eurobond ihracını gerçekleştirdi.

5 yıl vadeli ve 750 milyon dolar tutarındaki işlemde getiri oranı yüzde 7,375, kupon oranı ise yüzde 7,25 olarak belirlendi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden 100’ü aşkın yatırımcının ilgi gösterdiği işlem, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katı düzeyinde güçlü bir talep gördü. Yatırımcı ilgisi sayesinde ilk fiyat beklentisine göre 50 baz puanlık iyileşme sağlandı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Uluslararası sermaye piyasalarında en aktif Türk bankalarından biri olarak bu işlemi başarıyla tamamladık. Son ihracımızla birlikte, sürdürülebilir eurobond ihraçlarımızın toplam büyüklüğü 3 milyar doları aştı. Bu da bizi Türk bankaları arasında bu alanda lider konuma taşıyor” ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, bankanın yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı kaynak tutarının 8,3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Şubat ayında 700 milyon dolarlık DPR seküritizasyon işlemi ve Mayıs ayında 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredisi ile birlikte VakıfBank’ın kaynak yapısını çeşitlendirmeye devam ettiğini kaydetti.