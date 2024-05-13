VakıfBank'tan 915 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi

Yurt dışından elde ettiği kaynaklarla bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesini her fırsatta teyit etmeyi başaran VakıfBank, çevresel ve sosyal temalı kredileri artırma hedefi çerçevesinde milli ekonomiye desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Sürdürülebilirlik temalı kaynaklarda sektör sözcülerinden olan VakıfBank, son olarak 367 gün vadeli 915 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

"Yenileme oranı yüzde 113 olarak gerçekleşti”

Yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan 3 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağlayan VakıfBank, yılın ilk sendikasyon kredisini de yüzde 113 oranında yenilemeyi başardı. Söz konusu işleme yönelik VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ‘’Bu işlemin bizim için en önemli noktalarından birisi de katılımcı sayısının banka tarihindeki en yüksek sayıya ulaşmış olmasıdır. Bu durum Asya’dan Avrupa’ya, İngiltere’den Körfez bölgesine varıncaya kadar çok farklı coğrafyalardan 14 yeni bankanın işlemimize ilgi göstermesi sayesinde mümkün olmuştur” açıklamasında bulundu. Üstünsalih, söz konusu kredi maliyetinin Kasım 2023 dönemine göre her iki para birimi için 100 baz puan azalarak, dolar dilimi için SOFR + %2,50, euro dilimi için ise Euribor + %2,25 seviyesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

“Söz konusu işlemimizle birlikte sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredilerimizin toplamı 1,5 milyar dolar seviyesini aştı” diyen Üstünsalih, “Bu anlamda uluslararası fonlama alanındaki öncü konumumuz bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu vesileyle işlemimize destek veren ve yoğun ilgi gösteren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.

“Sendikasyon kredimizi Sürdürülebilir Finansman Çerçevemizle uyumlu hale getirdik”

Sürdürülebilir bankacılık alanındaki öncü konumları itibarıyla 2021 yılından bu yana sendikasyon kredilerini sürdürülebilirlik temalı olarak yenilediklerine değinen Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm bankacılık faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik anlayışıyla yürüten bir banka olarak, odak noktamızı ve hedeflerimizi elbette sadece fonlama tarafıyla sınırlı tutmadık. Eş zamanlı olarak krediler tarafında da birçok çevresel ve sosyal temalı ürün geliştirerek müşterilerimize ihtiyaçları olan finansal çözümleri sunmaya devam ettik. Tüm bu gelişmeler ışığında ilk defa 2020 yılında oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Finansman Çerçevemizi 2023 yılında revize ettik. Son olarak sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerimizi bir adım daha öteye taşımak amacıyla sendikasyon kredilerimizi ‘Sürdürülebilirlik Finansman Çerçevemize’ uyumlu hale getirdik. Böylece söz konusu çerçeve kapsamında sendikasyon kredilerimiz dahil sağladığımız çevresel ve sosyal temalı uluslararası fonları yine çevresel ve sosyal temalı kredi ürünleri aracılığıyla müşterilerimizin kullanımına sunmaya ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz.’’