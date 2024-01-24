VakıfBank'tan dijital bankacılıkta 'Ödeme İste' hizmeti

Bu hizmetle farklı banka müşterileri hem kolay bir şekilde ödeme isteyebilecek hem de fatura ve kart harcamaları başta olmak üzere pek çok ödemeyi de paylaşabilecek.

Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen "Ödeme İste" projesinin aktif paydaşlarından olan VakıfBank, bu yenilikçi proje kapsamında, müşterilerine VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla ödeme, isteme ve paylaşma işlemlerinden kolay ve hızlı bir şekilde faydalanmalarına imkan sağlıyor.

VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı kullanan bireysel ve ticari müşteriler, "Ödeme İste" hizmeti sayesinde güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşıyor. Proje, müşteriler arasındaki Ödeme isteme akışlarını kolaylaştırarak finansal işlemleri daha erişilebilir kılıyor.

VakıfBanklılar, çoklu ödeme isteme işlemlerini VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden yaparken, aynı zamanda fatura veya kart harcamaları gibi ödemeleri de farklı kişilerle paylaşabiliyor.

'Dijital kolaylığı'

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, Vakıfbank'ın, Ödeme İste ile dijital kolaylığı bir adım daha ileriye götürdüğünü belirterek, çoklu ödeme isteme işlemlerini gerçekleştiren kullanıcıların, aynı zamanda fatura veya kart harcamaları gibi ödemeleri de farklı kişilerle paylaşabileceğini anlattı.

Ödeme işlemlerini kolaylaştıran projenin önemine değinen Merdan, "VakıfBank, paydaş olduğu projeyle ödemelerin dijital kolaylığında gerçekleşmesine olanak sağlıyor. Dijitallik, bugünün kolaylığını sağlamaktan ziyade yarının temellerini oluşturmak için önemlidir. Bu yaklaşımla 'dijital kolaylaştırır' görüşümüzü odağımıza alarak Ödeme İste'yi müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz." ifadelerini kullandı.