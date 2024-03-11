VakıfBank'tan eczacılık sektörünün finansal ihtiyaçlarına çözüm

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, sektörel ihtiyaçları doğru bir şekilde analiz ederek buna uygun çözümler geliştirme anlayışı doğrultusunda eczacılara özel paket hayata geçirdi.

Banka, eczacıların, ecza kooperatiflerinin ve ecza depolarının ilaç alım finansmanında karşılaştıkları zorluklara kalıcı bir çözüm sunmak üzere hayata geçirdiği paketle iş süreçlerini daha yalın, verimli ve güvenli hale getiriyor.

İlaç alımlarının finansmanını kolaylaştıran, ecza depoları ve kooperatiflerin tahsilat riskini ortadan kaldıran, erken ödeme alma ve devretme fonksiyonları sayesinde nakit akışını iyileştiren paket, sektörde yer alan vade uyumsuzluklarını da gideriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sektörel bazda farklılaşan müşteri ihtiyaçlarını doğru okuma kabiliyetleri sayesinde hız, güvenlik ve esneklik sağlayan ürünleriyle hizmette çıtayı bir üst seviyeye taşıdıklarını belirtti.

Paketi müşteri memnuniyetini bir üst noktaya taşıma anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiklerini kaydeden Üstünsalih, "Vinov Ecza paketimiz, müşterilerimizin iş süreçlerini optimize etmelerine, nakit akışlarını iyileştirmelerine ve operasyonel maliyetleri düşürmelerine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Kalıcı çözümler sunmayı amaçlıyoruz"

Üstünsalih, paketin eczacılar, ecza kooperatifleri ve ecza depoları için özel olarak tasarlandığını belirterek, sağlık sektöründeki işletmelerin karşılaştığı zorluklara kalıcı çözümler sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Abdi Serdar Üstünsalih, paketi eczacıların kullanımına sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Geleceğin bankacılık dünyasında anahtar role sahip bir banka olarak, her segmentten bankacılık müşterisi için kolaylık, hız ve güven kazandıran çözümlerimizle fark yaratmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

2 milyon 500 bin liraya kadar hazır limit

Verilen bilgiye göre, paket kapsamında, SGK ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması halinde eczanenin büyüklüğüne ve rating bilgilerine göre 500 bin lira ile 2 milyon 500 bin lira arasında hazır limit sunuluyor. Anlaşmalı ecza depoları ve ecza kooperatiflerinden Vinov İş Yeri üzerinden gerçekleştirilecek ilaç alımlarında geçerli aylık azami 2 bin lira, yıllık azami 24 bin lira World Puan imkanı bulunuyor.

Ayrıca ertesi gün sıfır komisyon POS avantajı, 500 bin liraya kadar avantajlı eczacı destek kredisi, ücretsiz 25 yapraklı çek karnesi, 1 yıl geçerli EFT/Havale masraf muafiyeti, ücretsiz kiralık kasa hizmeti, süresiz kredi kartı aidat muafiyeti, ücretsiz e-dönüşüm hizmetleri, eczacılara özel indirimli sigorta paketi imkanı gibi kolaylıklar da sunuluyor.