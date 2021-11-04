VakıfBank’tan ekonomiye 614 milyar TL destek

VakıfBank, 2021 yılının dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“939 şube ve yaklaşık 20 bin çalışanımız ile nakdi ve gayrı nakdi krediler yoluyla ülkemiz ekonomisine sağladığımız finansman desteği yıllık bazda yüzde 21 artarak 614 milyar TL’yi aştı. Her geçen gün daha da güçlenen dijital bankacılık kanallarımız ve gelişen alt yapımız ile toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına finansman sağlamaya devam ediyor, farklı segmentlere yönelik inovatif ürünler geliştiriyoruz. Bu sayede toplam aktiflerimiz yıllık yüzde 20’nin üzerinde büyüyerek 769 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam kredilerimiz ise yıllık yüzde 16’nın üzerinde büyüyerek 478 milyar TL seviyesini aştı. Yılın dokuz aylık döneminde elde ettiğimiz 2 milyar 755 milyon TL brüt kârdan 577 milyon TL vergi karşılığı ayırdık ve 2 milyar 178 milyon TL net kâr elde ettik.”

“Tasarruf mevduatında yıllık yüzde 30’un üzerinde büyüme”

Tabana yayılmış mevduat yapısı üzerine yaptıkları çalışmalara dikkat çeken Üstünsalih, “Vadeli gibi kazandıran ve vadesiz gibi harcanabilen, avantajlı faiz oranlarına sahip günlük mevduat ürünümüz Arı hesabı, Sky limiti olan müşterilere özel avantajlı faiz oranına sahip Sky Mevduat Hesabımız ve dijital kanallardan sunduğumuz kampanyalar sayesinde toplam tasarruf mevduatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artırarak 196 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplam mevduatlarımız ise yıllık yüzde 18’in üzerinde büyüyerek 466 milyar TL seviyesine ulaştı” diye konuştu.

“Sürdürülebilir Bankacılık” logosu tüm VakıfBank şubelerinde

Türkiye’nin 81 ilindeki VakıfBank şubelerini ziyaret edenlerin artık “Sürdürülebilir Bankacılık” logosu ile karşılaşacağına işaret eden Üstünsalih “Temel ilkeleri; 67 yıllık bankamızın kuruluş ilkeleriyle son derece örtüşen sürdürülebilirliği uluslararası standartları temel alarak kurumsal stratejimizin bir parçası haline getirdik. ‘Bankacılık faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun yürütmeye devam edeceğiz’ sözünün altına imzamızı attık. 81 ildeki tüm şubelerimizde kurumsal logomuzun yanına bir de sürdürülebilir bankacılık logosu ekledik. Tüm paydaşlarımızın şunu net olarak bilmesini istedik: Şubelerimizden mobil uygulamalarımıza, finansal hizmetlerimizden insan kaynağımıza kadar her alanda katma değer yaratmaya ve bu değeri her geçen gün artırmaya devam edeceğiz” dedi.