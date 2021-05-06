VakıfBank'tan ilk çeyrekte 750 milyon TL net kar

VakıfBank, ilk çeyreğe ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın ilk çeyrekte aktif büyüklüğü 721 milyar TL'ye ulaşırken, nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artarak 564 milyar TL'yi aştı.

İlk 3 ayda elde ettiği 1 milyar TL brüt karından 252 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 750 milyon TL net kar elde etti. Ayrıca, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği brüt karından ilave 400 milyon TL serbest karşılık ayıran VakıfBank, toplam serbest karşılıklarını 1 milyar 472 milyon TL'ye yükseltti.