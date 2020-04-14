Vakko, sanal mağazayı yeniden açtı

14 Nisan 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart’tan itibaren e-ticaret depo ve lojistik operasyonlarına geçici bir süre ara veren şirket müşterilerinin siparişlerini geciktirmemek ve mağdur etmemek adına, bugün e-ticaret depo ve lojistik operasyonlarının çalışanların gönüllülük esasına uyularak başlatılmasına ve online mağazalarımız ile Vakko app'ten satın alınan ürünlerin müşterilerimize sevkiyatlarının yeniden başlatılmasına karar verdi.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada depo ve lojistik operasyonlarında çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak için gerekli her türlü önlemin en üst düzeyde alındığını açıkladı.