Vakko, Yargıcı’yı satın alıyor

Yener KARADENİZ

Vakko Holding, moda ve yaşam tarzı markaları içinde yer alan ve Türkiye ve yurtdışında 96 noktada faaliyet gösteren Yargıcı’yı Vakko Holding bünyesine katmaya hazırlanıyor. Vakko Holding, bu kapsamda niyet mektubu imzaladığını açıkladı.

Vakko, Vakko Weeding, Vakkorama, W Collection, V2K designers, Vakko Patisserie, Christofle, Pronovias markalarıyla faaliyetini sürdüren Vakko Holding, markaları arasına Yargıcı’yı da ekleyerek kendi kategorisinde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Yargıcı, 62 mağazası ile kadın modası, aksesuar ve Yargıcı Home ile faaliyetini sürdürüyor. Yargıcı’nın çoğunluk hissesi Kuveytli yatırım fonu Global Investment House’a satılmış, sonrasında ise Global Investment House, Kuveyt merkezli Kamco Invest ile birleşmişti.

Temelleri 1978 yılında atıldı

Vakko’dan yapılan açıklamada satın alma ile ilgili rakam ise açıklanmadı. Temelleri 1978 yılında, Emir Yargıcı ve kardeşinin Osmanbey’de erkek gömleği üzerine açtıkları ilk mağaza ile atılan Yargıcı, 1988 yılında mağazalarında ilk kez kadın koleksiyonu sunmaya başladı.

2015 yılı itibariyle açılan Yargıcı Homeworks mağazaları ile yaşam alanlarına yönelik de ürün koleksiyonu oluşturan marka, tüm dekorasyon, ev aksesuarları ve mobilya grubunu tek bir çatı altına topladı. Yaklaşık 40 yıldır butik servis anlayışıyla hizmet veren Yargıcı, Türkiye ve yurtdışında bulunan mağazalarının yanı sıra, e-Ticaret sitesi ile hizmetine devam ediyor. Yargıcı’nın internet sitesidne yer alan bilgilere göre şirketin yurtdışı ve Türkiye’de 90’dan fazla satış noktası bulunuyor.