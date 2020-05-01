Vakko, yeni dönemdeki hedeflerini açıkladı

01 Mayıs 2020

Pandeminin ilk günlerinden itibaren hayata geçirdiği çalışmalarla salgınla mücadeleye destek olan VAKKO, normalleşme sürecine hazır. Dijital çalışmalarına hız veren marka, sosyal izolasyonu ve hijyen koşullarını gözeterek özel hizmet mağazalarını iki lokasyonda konumlandırıyor. VAKKO’nun ilk günden bu yana yaptığı çalışmaları ve gelecek günlere hazırlıklarını VAKKO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko anlattı.

VAKKO’nun koronavirüs mücadelesi kapsamındaki çalışmaları şubat ayında başladı. Salgın hastalık karşısında çeşitli senaryolara hazırlandıklarını söyleyen VAKKO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “VAKKO’nun tüm mağazaları, genel merkezi ve üretim merkezi uzman ekipler tarafından şubat ayında nanoteknoloji kullanarak dezenfekte edildi. İlk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından üretim merkezi ve online dışındaki ekiplerin evden çalışması kararını aldık. Koronavirüsün yaygınlaşmasını engelleyecek unsurları göz önünde bulundurarak, yine aynı hafta önemli bir refleks geliştirerek mağazalarını kapatan ilk markalar arasında yer aldık ve VAKKO mağazalarının faaliyetlerine 19 Mart’ta ara verdik. Salgınla mücadelenin en sıcak zamanları olan 31 Mart’ta VAKKO Üretim Merkezi’ni Sağlık Bakanlığı’na tahsis ederek cerrahi maske üretimi yapmaya başladık. Sadece gönüllü olan çalışanların yer aldığı ekip, sterilize edilmiş bir ortamda vardiyalı bir şekilde maske üretimine başladı. Üretilip el değmeden paketlenen her koli, sağlık çalışanlarına teşekkürdür yansımasıydı. Ardından çalışan arkadaşlarımızın sağlığını riske etmemek adına; online mağazalarındaki lojistik operasyonuna 20 gün ara verdik.” diyerek süreci anlattı. Hakko, “Tüm bunlar elbette böyle anlatıldığı zaman bir madde ve cümle oluyor ama her birinin içinde farklı duygular, dayanışma, bir arada olmak gibi önemli değerleri barındırıyor. Her şey normale döndüğünde ve arkamıza dönüp baktığımızda büyük hislerle anacağımız günler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz” dedi. Bu dönem içerisinde VAKKO, çalışanlarını ve VAKKO Dostlarını da unutmadı. Özel yayınlar, teşekkür mesajları ve gönderimleri ile onların hep yanında oldu.

Salgına karşı en önde, en zorlu mücadeleyi veren sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını mevcut maske üretim kapasitesini arttırarak sağlayan VAKKO, üretim merkezi parkuruna yeni makineler eklediğini ve bu makinelerin el değmeden dikilip paketlenerek, Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmeye hazır hale getirilen 3 milyon adet maske üreteceğini 13 Nisan’da açıkladı.

Ülkenin tek bir yürek olarak dayanışma ruhu sergilediği bugünlerde VAKKO, hiçbir çalışanını yalnız bırakmadı. İç iletişimin tüm kaynakları sürekli kullanılarak, tüm VAKKO çalışanları, büyük bir aile içinde bir arada olmanın güvenini ve huzurunu yaşadı. 7 Nisan’dan itibaren 18 dijital eğitim seansında 30 konuşmacı ve 14 bin 600 katılımcı ile bir araya gelindi.

Vakko çocuklarına özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda iç iletişim kanalıyla özel bir yayın gerçekleştirildi, 23 Nisan Vakko ailelerinin evlerinde coşkuyla kutlandı; 700’e yakın aile bu yayında buluştu.



İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir’de yaşayan ve ulaşılabilen Vakko Dostlarına, Vakko Chocolate ve Vakko Eau de Cologne’dan oluşan bir hediye gönderimi gerçekleştirilerek gönülleri alındı.



VAKKO yeni döneme hazırlanıyor

VAKKO, 6 Mayıs tarihinden itibaren yeni bir dönemi Vakko Dostları ile paylaşmaya hazırlanıyor. 7/24 VAKKO Live adını taşıyan ve özel bir hizmet anlayışına sahip olan bu dönemi Cem Hakko, “7/24 VAKKO Live; hizmetin, zaman ve mekandan bağımsız olarak VAKKO Dostları ne zaman ve nerede isterse orada sağlanacağı anlamına geliyor. Bu sistem tamamlandığı zaman bununla ilgili ayrıca bilgilendirme yapacağız” diyerek özetliyor.

VAKKO Nişantaşı ve Suadiye mağazaları, 6 Mayıs’tan itibaren pilot mağaza olarak özel konumlanacak. Amaç ise etap etap, kontrollü olarak ve Vakko Dostlarına azami güven ortamı yaratarak hizmet vermek. 6 Mayıs’tan itibaren iki lokasyondaki mağazalar her gün yeniden açılmadan önce antiviral, antibakteriyel, antifungal, doğa dostu olan ve henüz sadece bazı hastanelerde bulunan “Nano Teknolojik Antimic Sistemi” ile dezenfekte edilecek ve dönemsel olarak RLU (Relative Lights Units) kontrolleri yapılacak. Antimic sistemi ile dezenfektasyon periyodik olarak tekrarlanacak. Her gün mağazalarda UV lamba teknolojisi ile tüm departmanlar dezenfekte edilecek. Mağaza girişlerimizde ve tüm reyonlarımızda sıvı el dezenfektanları ve yüzde 80 alkollü Vakko Eau de Cologne’larımız kullanıma sunulacak. Tüm deneme kabinleri, her servis sonrası UV lamba teknolojisi ile dezenfekte edilerek yeni servise hazırlanacak, denenen ürünler de dezenfekte edildikten sonra reyona yeniden çıkarılacak.

VAKKO yönetiminin pilot olarak konumlandıracağı 2 mağaza, diğerleri açılana kadar alınacak tüm önlemlerin kontrollü bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak. Özel hizmet lokasyonu olan VAKKO Nişantaşı ve Suadiye mağazaları, hediye danışmanlığı, kişisel alışveriş danışmanlığı ve özel dikim hizmetleri sağlayacak. VAKKO Dostları mağazaya randevuyla gelerek ya da satış danışmanına bağlanarak istediği ürünü görebilecek, koleksiyonu online olarak inceleyebilecek, satın alabilecek ya da Vakko şıklığı ile hediye edebilecek. Kullanılan uygulamalar sayesinde kasasız mağazacılıkla ödeme yapılabilecek.

Dijitalde atılım yapacak

Bu hizmetlerin uzun bir süredir en yeni sistemlerin uygulamaya dahil edildiği VAKKO online alışveriş sitesi ve aplikasyon ile 7 gün 24 saat alınabileceğini anlatan VAKKO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Haziran ayına kadar yenilenerek hizmete girecek olan bu çalışmalar VAKKO dostlarına online alışverişin çok ötesinde; kullanıcının tercihlerine göre ona ürün sunma, anında servis veren fonksiyonlar getirecek ve elektronik ortama insan ruhu ve dokunuşu katmak üzere danışman satış personeli bulunacak” dedi.

Vakko Bistrot Akmerkez ve Vakkorama Café Akmerkez de 6 Mayıs’ta menüden siparişler almaya başlayacak ve Vakko l’atelier web sitesi hizmete girecek. VAKKO lezzetleri önce belirli bir yakın lokasyona ardından tüm hizmet alanlarına ulaştırılacak. Yiyecek siparişleri Yemeksepeti üzerinden, özel şefler tarafından üretilen çikolata ve pastalar ise VAKKO ekipleri tarafından ulaştırılacak. Anneler Günü ve özel zamanlar için pasta, çikolata siparişi de vermek mümkün olacak.