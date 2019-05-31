Valeo, beş yılda satışını iki kat artıracak

31 Mayıs 2019

Bursa’da debriyaj, alternatör, silecek, klima ve radyatör üreten Fransa menşeli Valeo, son iki yılda 150 milyon dolarlık yatırım kararı aldı. Yapacakları yatırımlarla beş yıl içinde mevcut satışlarını iki kat artırmayı hedeflediklerini söyleyen Valeo Otomotiv Genel Müdürü Tuna Arıncı, "Türkiye’deki üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. Bu yıl iç piyasa ve aftermarket kanadında yaşanan daralmaya rağmen ihracatta yeni projelerin devreye girmesiyle satış rakamlarımızı artırdık" şeklinde konuştu.

Türkiye’deki faaliyetlerine 1989 yılında başlayan Valeo, bugün Bursa’daki fabrikalarında debriyaj, alternatör, silecek, klima ve radyatör üretimleri yapıyor.

Bursa’da toplam 40 bin metrekarelik alanda bin 500 kişi istihdam eden Valeo, Türkiye ve yurtdışında bulunan büyük otomobil üreticilerin hemen hemen hepsine ürün veriyor. Üretim gamında otomobil, hafif ticari araç, minibus, midibus, kamyon ve traktör gruplarının bulunduğunu belirten Valeo Otomotiv Genel Müdürü Tuna Arıncı, “Şirketimiz Türkiye’deki üretiminin yüzde 60’ını ihraç ediyor. Yıllık 4 milyon üzerinde debriyaj, 1,5 milyon üzerinde alternatör ve 1 milyon çift kütleli volan kapasitesine sahibiz” dedi.

Bu yıl iç piyasa ve aftermarket kanadında yaşanan daralmaya rağmen ihracatta yeni projelerin devreye girmesiyle satış rakamlarını artırdıklarını vurgulayan Arıncı, ihracatta büyümeye devam edeceklerini ancak iç piyasada mevcut seviyeleri koruyacaklarını açıkladı.

Valeo’nun son 2 yılda 150 milyon dolardan fazla yatırım kararı aldığını hatırlatan Tuna Arıncı, “Bunlardan en büyük olanı Dual Mass Flywheel (Çift kütleli volan) ile klima-fan-elektrikli motor olduğunu ifade etti. Arıncı, “Bu yatırımlar ile Valeo önümüzdeki 4-5 sene içinde mevcut satış rakamlarını 2 kat büyütecek. Bu da istihdama yansıyacak. Ülkemizin ihracatta büyük hedefleri var. Bu hedeflere katkı koymak adına Valeo olarak bizler yatırım yapmaya, istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Devletin sağladığı teşvikler ile ihracatımızı ve satış ciromuzu 2 kat büyütmek bizim en büyük hedefimiz” değerlendirmesini yaptı.

Yatırımlar yeni Ar-Ge projelerinin önünü açacak

7 yıl önce kurdukları debriyaj Ar-Ge merkezinde 100’e yakın personelle geliştirme yaptıklarını belirten Tuna Arıncı, “Bursa’da bulunan Ar-Ge merkezi projenin başından alıp, seri üretime geçene kadar ki süreci yerine getirme kabiliyet ve donanıma sahip. TUBITAK ve üniversiteler ile çalışmalar yapan firmamız, kayda değer oranda patent üretiyor” diye konuştu.

7 senelik bu deneyim ile alternatör fabrikasında da bu sene başında tasarım merkezini açtıklarına işaret eden Arıncı, “Yine yeni yatırımlar ile yeni Ar-Ge faaliyetleri de devreye girmeye devam edecektir. Ekiplerimiz uluslararası alanda makaleler yayınlayıp, konferanslar veriyor. Valeo hepimizin bildiği gibi bir teknoloji firması. Akıllı hareketlilik, sezgisel sürüş ve karbon emisyonlarının azaltılması konusunda yenilikçi çözümler tasarlamaya ve yatırım yapmaya devam ediyor. Bugün dünyada 59 Ar-Ge merkezi ile faaliyetini sürdürüyor. Özellikle yapılan Ar-Ge yatırımları ile son teknolojik araçlarda component sağlamayı artan ivme ile devam ettiriyor” açıklamasını yaptı.

Valeo, dünya genelinde 19.3 milyar euro ciro ile 113 bin 600 kişi istihdam ediyor. 186 üretim tesisi bulunan Valeo, üretim faaliyetlerini halen 33 ülkede sürdürüyor.

Türkiye’de 30 yıldır faaliyet gösteriyor

Valeo’nun temelleri Türkiye’de 1989 yılında Valeo-Transtürk ortaklığı ile atıldı. 1990 yılında İstanbul’da Valeo Otomotiv Dağıtım açıldı. 1993 yılına gelindiğinde Valeo kalan yüzde 49’luk hisseyi de alarak transmisyon aktivitesinin sahibi oldu. 2006 yılında Bursa’da silecek üretimi başlarken, 2008 yılında ise Gemlik fabrikasında hidrolik üretimine başlandı. Valeo, Bursa’daki üçüncü fabrikasında alternatör üretimine 2010 yılında başladı. 2011 yılında ise Valeo Ar-Ge Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak resmi Ar-Ge merkezi unvanını aldı. Yine aynı yıl Valeo, Bursa’da klima, silecek ve volan aktiviteleri için dördüncü fabrikasını kurdu.

Valeo’nun yatırımları hızlı büyümeyi de getirdi. 2011 yılında Valeo Servis perimetleri Ortadoğu ve Afrika’yı da kapsamaya başladı. Ürün gamını her geçen yıl geliştiren Valeo, 2014’te radiatör ve fan, 2016’da ise ön panel üretimin başladı. Bu yıl Türkiye’deki faaliyetlerinin 30’uncu yılını kutlayan Valeo’nun faaliyet alanı dört ana iş grubundan oluşuyor.

Konfor ve sürüş destek sistemleri, Güç aktarma (powertrain) sistemleri, termal sistemler ve görüş (vizibilite) sistemleri. Firma, hedefi sürücülerin beklentileri doğrultusunda, karbondioksit emisyonlarını azaltmak ve ‘sezgisel sürüş’ konusunda pazarda öncülük etmek istiyor.