Valeura Türkiye'deki gaz iştiraklerini sattı

21 Ekim 2020

Türkiye’de petrol ve doğalgaz sondaj çalışmaları yürüten Kanadalı petrol ve doğalgaz şirketi Valeura Energy, Türkiye'deki konvansiyonel sığ gaz üretim işini Birleşik Krallık merkezli TBNG Limited'e 15,5 milyon dolar karşılığında satmak için bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Satış işlemi Kanadalı şirketin Türkiye'deki konvansiyonel gaz üretim varlıklarını elinde bulundurduğu iştirakleri Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation ve Corporate Resources B.V.'deki tüm hisselerin satışıyla gerçekleştirilecek.

Anlaşma kapsamında, TBNG Limited, beş yıllık bir süre içinde Valeura'ya 1 ila 2,5 milyon dolar tutarında telif ücreti ödeyecek.

Valeura Trakya’daki kaya gazı faaliyetlerini sürdürecek

Anlaşma, Valeura'nın Trakya Bölgesi'ndeki kaya gazı hisselerini içermiyor. Valeura, Trakya’daki tüm kiralama ve lisanslar için kayıtlı operatör olmaya devam edecek. Valeura ayrıca, devam eden derin gaz değerlendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere Anlaşma kapsamındaki mevcut gaz taşıma ve işleme altyapısı aracılığıyla yerel gaz piyasalarına erişimini koruyacak.

Valeura satıştan elde edilen geliri, büyümesini hızlandıracak birleşme ve devralmalar için kullanmayı planladığını açıkladı. Valeura, 1 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan satış işleminin 2021'in ilk çeyreğinde kapanmasını bekliyor.

“Varlıkların değeri en yüksek düzeye çıkarıldı"

Valeura Energy CEO’su Sean Guest anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bilançomuzu güçlendirmenin kaynaklarımızı artırmanın bir yolu olarak geleneksel gaz işimizin bekleyen satışını duyurmaktan mutluyum. Varlıklarımızın değerini en üst düzeye çıkarmayı amaçladığımız bu dönemde yaptığımız anlaşma, bu hedefe ulaşma yolunda önemli bir adımdır” dedi.