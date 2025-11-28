Vals Marine Genel Müdürü Alkan: Hedefimiz Küresel Liderlik

Uluslararası denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Türkiye merkezli firmalar, küresel pazardaki paylarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sektörün önemli oyuncularından biri olan Vals Marine, operasyonel ağını genişleterek dünyanın farklı kıtalarında hizmet verme kapasitesine ulaştı. Vals Marine Genel Müdürü Baturalp Alkan, şirketin kuruluşundan bugüne geçen süreci, karşılaştıkları zorlukları ve gelecek vizyonlarını detaylı bir şekilde aktardı.

Kıtalararası operasyon ağı

Denizcilik sektöründe bölgesel sınırları aşmanın ve küresel bir yapı kurmanın uzun vadeli bir strateji gerektirdiğini belirten Alkan, bu sürecin yoğun bir emekle gerçekleştiğini ifade etti. Afrika kıtasından Avrupa limanlarına, Güney Amerika sahillerinden Asya pazarına kadar geniş bir coğrafyada varlık gösterdiklerini dile getiren Alkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya denizciliğinde her bölgede var olmak kolay olmadı. Tüm büyük limanlarda uzmanlık sağlayan global bir yapı kurmak için uzun yıllar boyunca gece gündüz çalıştık. Ancak bugün, dünyanın dört bir yanında hizmet veren bir Türk firmasının adını duyuyor olmak, tüm zorlukların ötesinde tarifsiz bir gurur yaşatıyor. Bu başarı, içimizde kelimelerle anlatılması güç bir huzur oluşturuyor."

Güven odaklı iş modeli

Denizcilik operasyonlarının sadece teknik bir süreç olmadığını, aynı zamanda insan ilişkileri ve güven üzerine kurulu bir yapı olduğunu vurgulayan Baturalp Alkan, paydaşlarla kurulan iletişimin önemine değindi. Alkan, operasyonel süreçlerin kesintisiz devamlılığı için gemi operatörleri, kiracılar, Bunker Trader firmaları ve liman acenteleri ile koordineli çalıştıklarını belirtti.

Sektördeki iş birliği dinamiklerini anlatan Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllar boyunca binlerce operasyon yürütürken; gemi operatörleri, kiracılar, Bunker Trader firmaları, liman acenteleri ve daha birçok paydaş ile 7/24 aynı masa etrafında çalıştık. Onların adeta birer ofis arkadaşı gibi olduk. Bu yakınlık, işimizin sadece bir operasyon değil, aynı zamanda bir güven ilişkisi olduğunu bize defalarca kanıtladı. Belki de bu yüzden kendimizi, denizlerdeki büyük koloniler gibi güçlü ve birbirine bağlı bir aile olarak görüyoruz."

Sürdürülebilirlik ve çevre vizyonu

Şirketin gelecek planlarında çevresel faktörlerin belirleyici bir rol oynadığını aktaran Vals Marine Genel Müdürü, deniz ekosisteminin korunması adına sorumluluk aldıklarını kaydetti. Okyanusların korunmasının sadece çevresel bir gereklilik değil, sektörün geleceği için de zorunluluk olduğunu savunan Alkan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Denizciliğin içinden gelen bir ekip olarak, okyanuslara saygıyı her zaman işimizin merkezine koyduk. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz çevre dostu projelerle dünyanın daha yeşil kalması, okyanusların berraklığını koruması için mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Sadece bugün için değil; geleceğin denizciliği için de sorumluluk almaya hazırız."

Gelecek nesillere aktarım

Baturalp Alkan, şirketin temel hedefinin elde edilen standartları koruyarak bu yapıyı gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti. Sürdürülebilir başarının kurumsal hafıza ve köklere bağlılıkla mümkün olabileceğini ifade eden Alkan, Vals Marine olarak denizcilik kültüründen kopmadan büyümeye devam edeceklerini vurguladı.