Van Kahvaltı Sarayı Aydın’da

Van Kahvaltı Sarayı, yurt geneli hizmet ağını yeni şubelerle genişletmeye devam ediyor. Hali hazırda bünyesinde 30‘u aşkın şube ve 500’e yakın çalışan istihdam şirket, yeni şubesini Aydın’da hizmete aldı.

Van Kahvaltı Sarayı Kurucusu Halit Haliloğlu, pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yeni şube yatırımlarını hızlandırdıklarını söyledi. Son olarak Aydın’da şube açtıklarını ifade eden Haliloğlu, “Yaklaşık 10 büyük ilde 50 metrekareye kadar şarküteri satış noktaları oluşturarak, farklı illerin yöresel ürünlerini satışa sunacağız.” diye konuştu.

Pandemi sürecinin sonlanmasında aşılanmanın önemine dikkat çeken Haliloğlu, “Ülkemizde aşılanmanın hızlıca ilerlemesi ve turizm sezonu birlikte piyasalarda pozitif yönde hareketlenme yaşanıyor. Bizler de şirket olarak mağazalarımızda ciddi revizyonlara giderek ürün satış alanlarını büyütüp portföyü genişleterek katkısız gıdaya daha fazla alan ayırmaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.

Hali hazırda şirket bünyesinde 30‘u aşkın şube ve 500’e yakın çalışan istihdam ettiklerini söyleyen Haliloğlu, “Ailemiz büyümeye devam ediyor. Bu büyümenin sebeplerinden biri de Türkiye’nin ilk kahvaltı zinciri olmamızın yanı sıra ‘kahvaltıya dair herşeyin’ baş tedarikçisi olmamız.” değerlendirmesinde bulundu.