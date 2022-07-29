Van Kahvaltı Sarayı, Katar’a açılıyor

Geçtiğimiz hafta Doha’ya giden Van Kahvaltı Sarayı Kurucusu Halit Haliloğlu, Katar’da çok kapsamlı ve verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye Büyükelçiliğinin ticari ateşelerinin rehberliğinde bir dizi görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Haliloğlu, “Özellikle doğal ve helal sertifikalı ürünlerimize olan yoğun ilgiyi ve markamıza olan güveni ve bilinirliği Katar’da görmek güzeldi. Hedeflerimiz arasında BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile birlikte; Abu Dabi, Dubai ve Katar'da açacağımız mağazalarda yöresel ürünlerimizi tanıtmak hem istihdamı büyütmek, hem de burada tüketiciler arasında bilinen bir marka olmayı planlıyoruz.” dedi.

Açılacak olan her kahvaltı mağazasında yaklaşık 20 Türk çalışanın olmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Haliloğlu, bir mağazanın tahmini yatırım bedeli 1 milyon dolar civarında olup, daha sonra bölgesel genel dağıtım merkezi oluşturulmasıyla 10 milyon dolar civarında bir yatırım öngörüldüğünü aktardı. 10 milyon dolarlık yatırım, Katar özelinde diğer ülkelere lojistiğin daha sağlıklı yapılması hususuyla alakalı olacak. Bu yatırım soğuk hava depoları ve bazı taze ürünlerin burada imal edilmesiyle ilgili. Böylece 93 çeşitli yerel ürünümüzü tüketicilere ulaştırmak istiyoruz.” diye konuştu.