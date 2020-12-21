Vansan’ı Japon EBARA 108 milyon dolara satın alıyor

EBARA, Vansan’ın hisselerini Turkven ve kurucu ortaktan satın almak üzere sözleşme imzaladığını açıkladı.

Reuters, işlem tutarının 108 milyon dolar olduğunu açıkladı.

1912 yılında kurulan Japonya merkezli EBARA, endüstri ve altyapı sektörlerine yönelik olarak faaliyet gösteren global bir ekipman üreticisi konumunda. Konsolide cirosu 5.1 milyar dolar olan şirket, 17 ülkede kurulmuş olan iştiraklerinde 17 binden fazla çalışana sahip.

EBARA’nın hisseleri Tokyo Borsası’nda işlem görüyor ve bu yatırımı takiben, Vansan’ın EBARA için rekabetçi ve yüksek teknolojiye sahip bölgesel bir üretim üssü olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği açıklandı.

Türkiye’nin önde gelen pompa sistemleri üreticilerinden biri olan ve 1964 yılında kurulan Vansan, yaklaşık 70 milyon dolar ciroya sahip. Şirketin su teknolojilerine odaklanan ürün portföyü, tarım, sulama, içme suyu ve jeotermal enerji sektörlerinde uygulamaları olan dalgıç pompa ve motorlar ile dikey türbin pompa sistemlerini kapsıyor. Şirket ayrıca ürünlerinin yaklaşık yüzde 70’ini 70’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Yıllık satış geliri 2019 mali yılında 64 milyon dolar olan Vansan gelirlerinin yüzde 70'ini ihracattan sağlıyor. İzmir’de iki üretim tesisi olan firmanın yaklaşık 600 çalışanı var.

Satıcı tarafa Pragma’nın, alıcı tarafa ise Ventura Partners’ın danışmanlık verdiği işlemin Rekabet Kurumu onayını takiben 2021’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.