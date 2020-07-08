Varan, yollara geri döndü

08 Temmuz 2020

Erkan ÇAKAN

Şehirlerarası yolcu taşımacılığının öncü markalarından Varan Turizm, yollara geri döndü. Şirket ilk etapta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa merkezli seferlerle yeniden hizmet vermeye başlayacak. 2020 sonunda yaklaşık 200 milyon TL’lik toplam yatırıma erişerek 100 otobüslük bir filo büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.

Bu yılı hazırlık yılı olarak ilan eden şirket, bu yılki ilk otobüs yatırımı olan 16 adet MAN teslim aldı. MAPAR’dan alınan otobüsler yarın itibariyle seferlere başlayacak. Teslim törenine Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Soğancı ile Varan Turizm CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan katılarak Varan’ın yeniden sektöre dönüşüne yönelik hedefleri, yeni normalleşme süreci ve şirketin sonrasındaki hedeflerini açıkladı.

Yıl sonuna kadar 1.5 milyon yolcuya hizmet vermeyi planlıyor

Varan Turizm'i üç yıl içinde en fazla yolcu taşıyan ilk üç markadan biri haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Varan Turizm CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, “İlk etapta yaklaşık 80 milyon TL değerinde otobüs ve 20 milyon TL’lik alt yapı ile toplamda 100 milyon TL’lik bir yatırımla seferlerimize başlıyoruz. Hedefimiz; 2020 sonunda 200 milyon TL’lik toplam yatırıma erişerek 100 araçlık filo kurarak yıl sonuna kadar 1.5 milyon yolcuya hizmet verebilmek. Tabi pandemi sürecinin de etkisiyle bu yılı bir hazırlık yılı olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle bizim önceliğimiz otobüs ve sefer sayılarından ziyade varan yolcusunun memnuniyetini, onların güvenliğini ve sağlığını korumak” dedi.

"Yolcularımız için ayrıcalıklı hizmetlerimiz bulunuyor"

Varan CEO’su Kemal Erdoğan, “Tesis ve hizmetler noktasında Varan geçmişte çok ciddi ayrışan bir markaydı. Marka mirasının devamı niteliğinde pandemi sürecinin getirdiği yasal gerekliliklere ek olarak yolcularımız için ayrıcalıklı hizmetlerimiz bulunuyor. Pandemi sürecinin izin verdiği ölçüde bunların ilki özel yolcu salonlarımız olacak ve yolcularımız otogarın kalabalığına girmeden rahatlıkla seyahatlerine bu noktadan başlayabilecek" diye konuştu. Şirket ilk etapta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa merkezli seferlerine başlıyor. İstanbul ve İzmir’de otogar dışındaki özel yolcu salonlarından Ankara’da ise mevzuat gereği terminal içerisindeki özel terminallerden seferler düzenlenecek. Yaz döneminin ardından hizmet ağını genişletecek olan Varan, özel yolcu salonlarının sayılarını da arttırarak yolcularına konforlu hizmet sunacak.

Varan’ın yeniden seferlere başlaması hakkında konuşan Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Soğancı: “Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde uzun yıllardır varlık gösteriyoruz. Varan, bir döneme damgasını vurmuş sektörün en prestijli markalarının başında geliyordu. İnsanların hafızasında olumlu yer etmiş bu markanın sektörden uzakta olmaması gerektiğini ve kaldığı yerden yolcularına güzel seyahat anıları yaşatmaya devam etmesini istedik. Bu nedenle de bu yatırımı yaparak Varan’ı yeniden sevenleri ile buluşturuyoruz” diye konuştu.