Varlık Fonu, Turkcell hisselerini satın almak için Telia ile görüşüyor

16 Haziran 2020

Türkiye Varlık Fonu(TVF), Telia'nın Turkcell'deki hisselerinin tamamını ya da bir kısmını satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, görüşmelerde ileri aşamaya gelinirken açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.

Telia, Turkcell'de dolaylı yüzde 24 hissesine sahipken Çukurova Holding ise şirketin yüzde 13,8'ini kontrol ediyor. Çukurova'nın Turkcell hisseleri 1,6 milyar dolarlık kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası'nda teminat olarak bulunuyor.

Turkcell, Çukurova ve TVF'nin temsilcileri konuya ilişkin yorum yapmazken, Telia'nın bir sözcüsü, "Türkiye'den çıkmak istediğimiz bir sır değil" şeklinde yorum yaptı.