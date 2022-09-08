Varta, yüzde 14 büyüdüğü Türkiye'de liderlik istiyor

Handan Sema CEYLAN

Son 7 yılda Türkiye pil pazarı yüzde 0,1 büyürken, yüzde 14 sıçrama yakalayan Varta, 2026’da ülkede pazar lideri olmak istiyor. Varta, halihazırda 903 milyon Euro büyüklükle Avrupa’da pazar lideri.

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ndeki Dischingen kentinde bir grup basın mensubunun sorusunu yanıtlayan Varta Bölge Müdürü Clemens Brandstaetter ve Varta Türkiye CEO’su Kerem Acar, yılda 1,7 milyar adet pil ürettiklerini ayrıca şarj edilebilir pil, taşınabilir şarj cihazları ve fener de imal ettiklerini söyleyerek, dünyada 120’den fazla ülkede faaliyetleri olduğunu kaydettiler.

Varta Türkiye CEO’su Kerem Acar, şu anda Türkiye’de tüketilen her 5 pilden birinin Varta olduğunu kaydederek, “Rakibimizin payı yüzde 35’lerde. Biz pazarın yüzde 20’sine hakimiz. 2026 yılında adet bazında Türkiye lideri olmayı hedefliyoruz” diyor. Acar, Avrupa birliğinde pil üreticilerinin üyesi olduğu EBPA ( European Portable Battery Association) ile Nielsen’in araştırması da paylaşarak, “2015-2021 arasında Türkiye’de Pazar yüzde 0,1 büyüdü. Ancak Euro bazında yüzde 1,3 daraldı. Varta Türkiye olarak biz yüzde 14,1 büyüdük. Elbette pillerin kullanımı pandemide arttı. Ancak geldiğimiz noktada enfl asyonla birlikte daralma da var. Türkiye özel bir pazar. Diğer pazarların aksine, pillere ulaşabileceğiniz çok nokta var. Marketler, bakkallar, hırdavatçılar, kırtasiyeler… Hatta pazarın yüzde 25-30’u indirim marketlerde. Biz tüm bu pazarda kalitemizle farklılaşıyoruz. Zaman zaman kampanya kapsamında indirim marketlere de giriyoruz” açıklamalarını yapıyor. Enfl asyona bağlı olarak Varta pillerinde de yılbaşından bu yana yüzde 30’luk bir artış olmuş, Acar bunu “Sadece fiyata dayalı bir politikamız yok. Pillerin uzun ömürlü olması hem çevre için hem bütçe için daha iyi” şeklinde açıklıyor.

Her saniye 55 pil üretiliyor

Acar, Varta’nın Avrupa’da 4, Endonezya’da bir üretim tesisi bulunduğunu anımsatarak, “Dünya çapında 4 bin 800 çalışanımız bulunuyor. 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bulunduğumuz Dischingen Şehri’nde 500 kişi çalıyor. Biz Türkiye’de 15 kişilik bir ekipten 35 kişiye ulaştık. En yakın zamanda da istihdamımızı 50’ye çıkartmak istiyoruz” şeklinde konuşuyor.

Tek bir pilin üretilme süreci yarım saati buluyor. Varta’nın otomasyonlaşmış seri üretim bantlarında her saniyede 55 pil üretiliyor. Kalem pil yani AA pillerinin üretim kapasitesi yüzde 57, ince pil yani AAA pillerinin oranı yüzde 40 geri kalan yüzde 3’te C ve D pilleri bulunuyor.

İsveç’te pillerin %85’i Türkiye’de %10’u dönüşüyor

Kontrolsüz bir şekilde pillerin doğaya bırakılması büyük bir sorun. Bunun için belediyeler, pil firmaları, okullar pek çok toplama kampanyası yürütüyor. Clemens Brandstaetter’in verdiği bilgilere göre İsveç’te toplanan ve geri dönüştürülen pillerin oranı yüzde 85’lerde, Almanya’da bu oran yüzde 50-55 civarında Avusturya’da yüzde 45’lerde. Kerem Acar ise Türkiye verilerini paylaşıyor. Türkiye’de yılda 400 milyon adet pil tüketiliyor. Bunun ancak yüzde 10’a yakını dönüştürülebiliyor. Varta Türkiye, pillerin toplanması konusunda da çalışmalar yapıyor.Varta’nın dünya çapında da sürdürülebilirlik adına yaptığı çalışmalar var. Bunlardan bazıları özetle şöyle: Varta’nın üretim sahalarında elektrik ihtiyacının yüzde 92’si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Firma 2021 yılında ürettiği 4.648 ton atığın 2.755 tonunu geri dönüştürdü. Karton ambalaj tercihi ile birlikte Varta, 1000 adet pilde 2 kg plastik tasarrufu ve 4,4kg karbon emisyonu tasarrufu sağladı. 2021’de yeni karton ambalajlarlarla birlikte, plastik tüketimini sadece son çeyrekte yüzde 15 azaltan firma, 2023’e kadar plastik tüketimini daha da düşürmeyi hedefliyor.

Neil Amstrong’un ayda kullandığı makinede Varta pili vardı!

Markanın taşıdığı Varta ismi, taşınabilir akümülatörlerin dağıtımı, şarjı ve onarımı için kullanılan Almanca kelimelerin kısaltması. 135 yıl önce 1887 yılında Adolph Müller tarafından kurulan Varta, bilim adamlarının keşifl erine de özellikli ürünler üretmiş. Örneğin 1896’da, Fridtjof Nansen’in Kuzey Kutbu keşif gezisi için eksi 50°C’ye dayanabilen piller üretir. 1946’da kuru hücreli piller üretilir. 1969’da aya ayak basan ilk insan Neil A. Armstrong’un kamerasında Varta pilleri tercih edilir. Elektrikli araçların çok önemli bir noktaya geldiği günümüzde ise 1893 yılında ilk elektrikli araç için ürün üreten firmanın hedefi büyük. 25 kişilik Ar-Ge ekibiyle geleceğin teknolojilerini üretmeyi hedefliyorlar.