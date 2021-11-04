VavaCars, B Serisi turda 50 milyon dolar yatırım aldı

Vitol Group’un Nisan 2019'da Türkiye’de hayata geçirdiği ikinci el araç alım-satım online ticaret platformu VavaCars, uluslararası arenada çıktığı B Serisi yatırım turunu tamamladı.

Bu turda VavaCars, Türkiye ve Pakistan'daki faaliyetlerini büyütmek için 50 milyon dolar yatırım topladı.

Söz konusu yatırım turuna Duquesne Family Office LLC (kurucusu Stanley F. Druckenmiller), mevcut yatırımcı Vitol ve yeni bir yatırımcı daha katıldı.

Türkiye’de kendi iş modelini kuran, Petrol Ofisi güvencesi ve Petrol Ofisi istasyonlarındaki şubeleri ile hizmet veren VavaCars, büyümesini sürdürüyor.

Kurulduğu günden bu yana 10 binden fazla aracın alım ve satımını gerçekleştiren VavaCars, Türkiye’de öncüsü oldukları iş modelinde (Bireyden alınıp, bireye satılan ve yalnızca online olarak yapılan) satışların yüzde 90’ını gerçekleştirdi.

“Türkiye’ye çekilen dış yatırımlara katkı sağlamaktan mutluyuz”

VavaCars’ın topladığı yatırımda Petrol Ofisi’nin gücü ve etkisinin önemine dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Petrol Ofisi, sadece Türkiye’nin önemli bir değeri değil, aynı zamanda küresel arenada da bilinen, güvenilen, kabul gören güçlü bir marka. Son olarak pandemi koşullarına karşın Chevron gibi küresel bir marka ile Texaco ürünlerinin Türkiye’de üretimi ve satışına ilişkin gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bunun en somut örneklerinden biridir. Güvencemizi taşıyan kardeş şirketimiz VavaCars’ın topladığı yatırım da aynı zamanda uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve potansiyeline duyduğu güvenin, inancın bir göstergesidir. Biz de marka gücümüz ve sahip olduğumuz potansiyel ile doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye’ye çekilen uluslararası yatırımlara katkı sağlayabilmekten mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.