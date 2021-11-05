VBT Yazılım, Arnavutluk'ta şirket kuruyor

VBT Yazılım, yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Arnavutluk'ta bir şirket kurulmasına karar verdi.

Konuya ilişkin şirketken Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu'nun 04.11.2021 Tarihli kararı ile, Şirketimiz yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Arnavutluk'ta 6.000.000 LEK (Arnavutluk Para Birimi) sermayeli bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.” denildi.

Sermayesinin tamamının VBT Yazılım tarafından karşılanacak olan şirketin bu yılın sonuna kadar kurulması planlanıyor.