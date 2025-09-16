Vefa Group'tan geleceğin yapı teknolojilerine yatırım

Yapı sektöründe faaliyet gösteren ve bugüne kadar 7 milyon metrekareyi aşan proje ile 121 ülkeye ihracat yapan Vefa Group, 35. yılında yeni teknolojiler ve sektördeki öncülüğünü pekiştirecek projelere yatırımı sürdürüyor.

Grubun İstanbul’daki fabrikasında devreye alınan robotik sistemler, üretimde milimetrik hassasiyet ve yüksek verimlilik sağlarken; bu yatırımlar ile üretim süresinde yüzde 50’ye varan zaman tasarrufu, kapasitede ise yüzde 65’e varan artış elde edildi.

Bilecik’te bulunan üretim tesisinde ise flow-on teknolojisiyle fibercement levhaların üretimi gerçekleştiriliyor. Yüksek dayanıklılığı, doku çeşitliliği ve A1 yanmazlık sınıfıyla öne çıkan bu cephe malzemeler, sürdürülebilirlik açısından önemli bir avantaj sunuyor.

Yeni yatırımlar yolda

Vizyonlarının geleceğin inşa teknolojilerini geliştirmek olduğunu belirten Vefa Group İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit “Amacımız yalnızca daha fazla ülkeye ihracat yapmak değil; Türkiye’nin mühendislik gücünü ve inovasyon kabiliyetini küresel ölçekte görünür hale getirmek. Üniversitelerle iş birliklerimiz ve sosyal projelerimizle genç mühendisleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Yeni yatırımlarımızla küresel ölçekte daha büyük ve yenilikçi projelere ve yapı sistemlerine imza atacağız.” dedi.

Ön üretimli yapılar ve yapı malzemeleri alanlarındaüretim yapan Vefa Group çatısı altında Vekon, Ekobord, Nestavilla ve Profacto markaları yer alıyor.