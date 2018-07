Vekon'un ihracat yelpazesi genişliyor

16 Temmuz 2018

Vekon, ihracat yelpazesine Ruanda’yı da ekledi. Ruanda’daki ilk projesini hayata geçiren Vekon, Ruanda’da termik santrallerde çalışacak personelin yaşam alanlarını inşa etti.

5 bin 500 metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilen proje altı ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Proje kapsamındaki mühendislik lojmanları, ofis binaları, yemekhaneler, revir, laboratuvar, çamaşırhane, lokal binası ve güvenlik kabinleri prefabrik panel sistem ile yapıldı.

Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, bugün itibariyle dünyadaki her kıtada her türlü iklim koşuluna ve müşteri ihtiyaçlarına uygun projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, çözümlerini ve ürünlerini 100’den fazla ülkeye ihraç ettiklerini vurguladı. İhracat yelpazelerini her geçen gün genişlettiklerinin altını çizen Koçyiğit, “Vefa, ön üretimli yapı sektörünün bileşenleri olan prefabrik panel, modüler konteyner, hafif çelik ve yapısal çeliği tek çatı altında uluslararası arenadaki projelerinde gerçekleştirebilen nadir kuruluşlardan biridir” dedi.