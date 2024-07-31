Veldo Makine Ar-Ge, V-Pyro ile verimliliği yüksek ürünler üretiyor

Aldo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Veli Doğan, V-Pyro piroliz geri dönüşüm ve sıfır atık projesinin kauçuk, plastik, madeni yağ ve biyokütle atıkların geri dönüşümünü kapsadığını söyledi. Doğan, projede kendi patentli teknolojileriyle piroliz reaktörleri ve bağlı sistemlerin imalatını ve kurulumunu yaptıklarını dile getirdi. Bu projeyle ayrıca kendi tesislerinde geri dönüşüm yaptıklarını belirten Doğan, “Organik ve sentetik maddelerden biyokarbon, aktif karbon, nargile kömürü, odun sirkesi, odun katranı, yakıt katkı maddeleri, motorin, hidrojen ve elektrik üretiyoruz” dedi.

Piroliz teknolojisinde öncü

V-Pyro’nun, organik maddelerin oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıklarda termokimyasal olarak ayrıştığı piroliz sürecini kullandığını aktaran Haluk Veli Doğan, bu sürecin sadece atığı azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda birçok yüksek değerli yan ürün de oluşturduğunu kaydetti. V-Pyro piroliz sistemleriyle sektörde yeni standartlar belirlediklerini dile getiren Doğan, “Teknolojimiz, 2023 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından verilen Verimlilik Proje Ödüllerinde finalist oldu. Hizmet İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği 2023 yılı Teknoloji Sağlayan Firmalar Çevre ve Sürdürülebilirlik ödüllerinde altın ödüle layık görüldük. Bunun yanı sıra ürettiğimiz nargile ve barbekü kömürü Türkiye’nin kalite standartları TSE tarafından belgelenen ilk ve tek ürünü oldu” diye konuştu.

Kapsamlı Ar-Ge çalışmaları ile gelişmiş çözümler sunuyor

Haluk Veli Doğan, ekiplerinin piroliz reaktörlerinin verimliliğini ve çok yönlülüğünü artırmak için çevresel etkileri en aza indiren özel teknolojiler geliştirdiğini kaydetti. Doğan, V-Pyro’nun Ar-Ge ekibi tarafından elde edilen önemli atılımlardan birinin de hem organik maddeleri işleyen reaktörlerin hem de sentetik malzemeleri işleyebilen reaktörlerin geliştirilmesi olduğuna dikkat çekti.

Piroliz reaktörlerinin, her birinin kendi benzersiz uygulamalarına sahip değerli yan ürünler ürettiğini belirten Haluk Veli Doğan, proliz teknolojileriyle biyokarbon, aktif karbon, nargile kömürü, odun sirkesi, odun katranı, yakıt katkı maddeleri, motorin, hidrojen ve elektrik elde edilebildiğini aktardı. Bunların geleneksel atık yönetim yöntemlerine kıyasla önemli ölçüde daha az sera gazı emisyonu sağladığının altını çizen Doğan, “Atıkları faydalı ürünlere dönüştürerek, döngüsel ekonomiye katkıda bulunmakta ve daha sürdürülebilir bir geleceği teşvik ediyor” ifadelerini kullandı. Devam eden çalışmalarından söz eden Haluk Veli Doğan, şöyle konuştu: “Atıkların piroliz yöntemi ile geri kazanımında elde edilen ürünlerin, TSE ile standartlarının belirlenmesi, tarım uygulamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen ürün lisanslandırma çalışmaları, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile yürütülen uygulama çalışmaları ve Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEITAM) ile ürün geliştirme çalışmalarımız sürüyor.