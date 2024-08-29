Velilere özel hizmetin adı: 'Okulum Garanti'de'

Garanti BBVA, çocukları özel eğitim kurumlarında ve okullarda öğrenim gören velilere, 'Okulum Garanti'de' ürünüyle eğitim giderleri harcaması ve takibinde kolaylık sağlıyor.

Söz konusu hizmette ödemeler, kredi kartından peşin, taksitli veya tanımlanan karttan düzenli ödeme şeklinde yapılabilirken, velilere istedikleri şubeden kayıt yapma ve 12 aya kadar taksit imkanı veriliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Amacımız okul harcamaları için 12 aya kadar taksitle uzun vadede ödeme imkanıyla velileri artan harcamalar karşısında biraz olsun rahatlatabilmek. Böylece veliler istedikleri şubeden kayıt yaptırarak hızlı, pratik ve güvenli şekilde ödemelerini gerçekleştirebilecek" ifadelerini kullandı.