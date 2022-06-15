Vema Tuzla’da teslimler 2 ay sonra başlıyor

İnşaat ve tarım alanlarında faaliyet gösteren Vema Holding, birçok projeyi hayata geçirdi. Vema Holding Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Yanmaz, Tuzla Belediyesi’nin iştiraki olan TUZYAP ile Vema Tuzla Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Yanmaz, projenin 634 konut ve 800 araçlık kapalı otoparktan oluştuğunu kaydetti. Proje içerisinde toplam 126 mağazadan oluşan Park Vema alışveriş merkezinin bulunduğunu kaydeden Yanmaz, “Projemiz 160 home ofis, 474 rezidansla kompleks bir yapıya sahip ve proje de yer alan dairelerin tamamına yakını deniz manzaralı" dedi.

Vema Tuzla projesinde teslimlerin iki ay içerisinde yapılacağını anlatan Yanmaz, “Pandemide, çok kötü koşullar altında, yarı zamanlı çalışma koşulları içerisinde dahi faaliyetlerimize devam ettik. İstanbul’un en hızlı ilerleyen projeleri arasında yer aldık” ifadelerini kullandı. Park Vema mağazalarında ağırlıklı olarak yeme içme sektörünün yer alacağını ifade eden Yanmaz, ev tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası birçok markanın da projede yer alacağını bildirdi.

BELİRSİZLİKLER ARTIYOR

Bodrum ve İstanbul’da yeni projeler konusunda çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Müslüm Yanmaz şunları söyledi: “Anadolu yakasında deniz ve adalar manzaralı iki proje üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Ancak 2 buçuk yıl süren pandemi dünyada emtia fiyatlarında büyük artışlara neden oldu, bu durum tedarik süreçlerini de aksattı. Pandemi etkisinin azalamaya başladığı bugünlerde Rusya-Ukrayna savaşı yeniden büyük belirsizliklere yol açtı. Son iki yılda emtia fiyatlarında dolar bazında iki üç kat artış yaşanması inşaat maliyetlerini çok yükseltti. Dünya enflasyonist bir dönemden geçiyor ve bu dönemin önümüzdeki süreçlere etkisini tahmin etmekte zorlanıyoruz" dedi.

TESLİM AŞAMASINA GELDİ

Vema Tuzla Projesi’nde, emtia fiyatlarındaki aşırı artışın proje maliyetlerinin öngörülemez şeklinde artmasına neden olduğunu anlatan Yanmaz, "Projemiz teslim aşamasına geldi ve verdiğimiz sözlerin, altına imza attığımız şartname koşullarının çok daha fevkiinde ve marka ürünler kullanarak çalışmamızı tamamladık" dedi. Yanmaz, “Özellikle fiyatların istikrarsız hale gelmesi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlara rağmen Tuzla’ya bu eseri kazandırmakla gurur duyuyoruz" dedi.

Projede 1 +1 dairelerin en küçüğünün 71 metrekare olduğunu bildiren Yanmaz, “Ferah ve yaşanabilir konutlar üretmeye önem veriyoruz. 2+1 , 3+1 ve 4+1 daireler 110 metrekare ile 320 metrekare arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.



Yanmaz, deniz ve adalar manzaralı ofis ve dubleks dairelerin bulunduğu projede doluluk seviyelerinin yüzde 90'ı bulduğunu bildirdi. Yeni projeler konusunda da çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Yanmaz, "Küçükyalı ve Tuzla’da denize sıfır konumda yalı dairesi olarak planlanan yeni projeler için çalışmalarımıza start vermiş durumdayız" dedi.

"Yaşamlara kalite ve renk katmaya devam edeceğiz"

A Plus kalitede yapımı hedeflenen iki yeni proje için Tuzla Mercan'da hak sahipleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Yanmaz, tüm hak sahipleri ile görüşmeler olumlu sonuçlandığı takdirde ilk kazmanın 2023’te vurulacağını anlattı. Müslüm Yanmaz, “Teslim tarihi olarak 2025’i hedefliyoruz. Projemizin tüm aşamaları tamamlanmak üzere. Vema Tuzla’dan hemen sonra bu projemize başlamayı hedefliyoruz ” diye konuştu.

Yalı Mercan'ın İstanbul’un enleri arasında yer alacağını bildiren Yanmaz, bölgede 30 yıldır atıl durumda bekleyen alanın yaşama ve ekonomiye tekrar kazandırılacağını anlattı. Yanmaz, “Buradaki projemiz 42 dönümde yer alacak. Diğer taraftan Vema Bodrum projemiz var. Yeşile ve doğaya uyumlu villa projelerimizde her bir villanın kendine ait 800 metrekarelik yaşam bahçesi olacak" dedi. Projeyi 2023 sonunda teslim etmeyi hedeflediklerini kaydeden Yanmaz, başlangıç fiyatlarının 1 milyon dolardan başladığına dikkat çekti. Projelerde odak noktalarının İstanbul, İzmir ve Bodrum olduğunu söyleyen Yanmaz, konut fiyatlarındaki artışın emtia fiyatlarındaki yükselişe ve konut stoklarının tükenmesi ile doğrudan ilişkili olduğunu sözlerine ekledi.