Vemis Çelik, TurkishExporter ile ihracat hacmini artırdı

2019 senesinden beri demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Vemis Çelik, pandemi süreci içerisinde TurkishExporter'a gelen farklı coğrafyalardan talepler ile portföylerini geliştirerek 5 ayrı ülkeden 8 farklı alıcıya ulaşarak ihracatlarını gerçekleştirdi.

Metal sektörünün merkezi olan Hatay / İskenderun'da 2019 yılında kurulan ve demir-çelik ürünleri alanında faaliyet gösteren Vemis Çelik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İhracat Uzmanı Eda Topaloğlu, ülke ihracatına katkıda bulunabilmek ve firmalarını dünyaya tanıtabilmek hedefi ile çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Vemis Çelik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti yetkilisi Meryem Çiftçi önderliğinde ihracata başlayan şirket kısa sürede Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarına giriş yaparak yurtdışı pazar payını daha da artırmak için B2B platformlarına odaklandı.

İhracat öncelikli hedef

Kaliteli ürün ve üretim altyapısına eriştiklerini belirten Vemis Çelik İhracat Uzmanı Eda Topaloğlu yurt içi pazardaki hakimiyetlerini bu sene yurt dışı pazarlarda da ihracatçı yönlerini TurkishExporter ile güçlendirmek istediklerini söyledi.

Topaloğlu, “TurkishExporter firmamız için her şeyden önce zaman ve mekân gibi sorun oluşturacak kavramları ortadan kaldırmıştır. Platform sayesinde yüz yüze fiziki hiçbir faaliyet göstermeden ihracat hacmimizi geliştirdik 5 ayrı ülkeye 8 farklı alıcıya ihracat gerçekleştirdik.” dedi.

Pandemi sürecinde üretim ve satış hacimlerini koruduklarını belirten Topaloğlu, “ülkelerdeki pazar payımızı koruyarak, yeni pazarlara açılmak istiyoruz. Bu süreçte bize her zaman destek ve katkıları olan TurkishExporter ile birçok ülke ile yeni iş bağlantıları kurmak için temas halindeyiz.” İfadelerini kullandı.

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