Venue International, portföyünü 30 bin metrekareye çıkaracak

LEYLA İLHAN

Türkiye’de faaliyet gösteren Hollandalı Vastned’in cadde mağazacılık portföyünü 2017’de alarak gayrimenkul sektörüne giren Venue İnternational, süreç içinde cadde mağazacılığı portföyünü 15 bin metrekareye çıkardı. İstiklal Caddesi ve Nişantaşı başta olmak üzere merkezi bölgelerde yer alan şirket, 4 yıl içinde portföyünü iki katına çıkarmayı planlıyor.

Venue İnternational Kurucu Ortağı ve CEO’su Kaan Namlıcı, Hollandalı Vastned’in cadde mağazacılığında dünyanın sayılı firmalarından biri olduğunu belirterek, “Bu alımla beraber İstiklal Caddesi’nin en büyük oyuncusu olduk. Zara binası, H&M binası, Starbucks binası ve MAC gibi kurumsal kiracılarımız var İstiklal üzerinde” dedi.

En büyük Vakko mağazasını inşa etti

Sonra yeni yatırımlarla portföylerini büyüttüklerini söyleyen Namlıcı, “Abdi İpekçi’de Vakko için Türkiye’nin en büyük Vakko mağazasını inşa ettik. Chanel için de yeni bir mağaza geliştirdik. Bugün itibarıyla cadde mağazacılığı portföyümüz 15 bin metrekare. Venue bu alanda Türkiye’nin en büyük kurumsal yatırımcısı konumunda” dedi.

Öncelikli hedeflerinin niteliksel büyüme olduğunu aktaran Namlıcı, “Dünyanın en önemli markalarına ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız bu markaların Türkiye’de mutlu olmalarını sağlamak. Faaliyet gösterdikleri binalarda konforlu, teknik olarak kusursuz bir hizmet vermek için çalışıyoruz. Nicel olarak ise portföyümüzü her yıl büyütmeyi ve 4 yıl içinde 2’ye katlamış olmayı planlıyoruz” diye konuştu.

İstanbul’da otel sayısını artırıyor

Bir gayrimenkul yatırımcısı ve geliştiricisi olarak ana portföylerinin cadde mağazacılığı yatırımlarından oluştuğunu dile getiren Namlıcı, “Beyoğlu ve Nişantaşı gibi Türkiye’nin en değerli noktalarında kurumsal olarak kiraya verdiğimiz bina ve mağazalarımız var. Bunun yanında turizm ve konut sektörlerinde de önemli yatırımlarımız bulunuyor” dedi.

Turizm yatırımları için Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki Vakko ile bir ortaklık gerçekleştirdiklerini açıklayan Kaan Namlıcı, “2022 yılı içerisinde Vakko Hotel & Residence’ı açıyoruz. İstiklal Caddesi üzerinde Afrika Han’ı satın aldık. Burası için Marriott ile yeni nesil otel markası Moxy için ortaklık kurduk. Moxy’i Türkiye’ye ilk kez biz getireceğiz. Afrika Han turizmde yeni bir çekim noktası olacak. Sultanahmet’te de yeni bir otel yatırımımız var. Bu projemiz için de dünya markalarıyla ortaklık seçeneklerini değerlendiriyoruz” bilgisini paylaştı.

İstanbul dışında ilk projelerini Kapadokya’daki yeni otel yatırımımızla gerçekleştiriyoruz. Turist çeken, markalaşma potansiyeli olan başka şehirlere de yatırım yapabiliriz. Yurt dışında Almanya’da otel ve konut yatırımlarımız var. Önceliğimiz Türkiye olsa da yurt dışında da doğru lokasyonlara yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İstanbul’un önemli caddelerinde boş mağaza yok”

Pandemi sonrası caddelere talebin artacağını tahmin ettiklerini dile getiren Kaan Namlıcı, “Bugün İstanbul’un tüm önemli caddelerinde boş mağaza yok. Ne İstiklal’de ne de Abdi İpekçi’de ya da Valikonağı’nda. Dünyada da durum aynı. Sektör 2 yıldır düzelme ve canlanma eğiliminde. 2022’de alışveriş caddelerinde ayakbastı sayısı 2019 a göre yüzde 14 arttı. İstiklal Caddesinde hafta içi ayakbastı sayısı geçen seneye göre 2.5 katına çıktı. Abdi İpekçi’de bu oran geçen seneye göre yüzde 50 yükselirken, pandemi öncesi seviyelere yaklaştı” diye konuştu.