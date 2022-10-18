Vepara'nın Genel Müdürü Volkan Üstün oldu

Vepara'da yeni Genel Müdür Volkan Üstün oldu.

Yapılan açıklamaya göre kariyerine bankacılık sektöründe başlayan Volkan Üstün kariyerinin ilk yıllarında Fraud, Risk Yönetimi, Uyum, İş Geliştirme ve Proje yönetimi gibi farklı alanlarda yöneticilik ve üst düzey yöneticilik yaptı. Bankacılık tecrübeleri sonrasında 2015 yılında Ödeme hizmetleri ve Elektronik Para dünyasına adım atan Volkan Üstün yaklaşık olarak 7 yıl boyunca çeşitli Elektronik Para ve Ödeme hizmetleri sektöründe Cüzdan, Ön ödemeli kartlar, POS birimlerinde Müdür, Direktör, Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında çalışmalarını sürdürdü.

Vepara’nın hedeflerine ulaşmasına liderlik edecek

Hızla büyüyen Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para alanında Vepara'nın hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Volkan Üstün, "Sanal Pos, Fiziki Pos, Cüzdan, Ön Ödemeli kartlar, açık bankacılık hizmetleriyle çıkacağımız yolculukta ilkleri barındıran projelerimizle ve birçok fintech çözümünü hayata geçirerek sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

16 Ekim 2022 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayan Volkan Üstün, "Sektöründe Vepara’yı en kısa zamanda büyük oyuncuların arasında yer alacağı yolcuğunda Vepara’nın Genel Müdür’ü olarak hedeflere ilerlemesinde liderlik etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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