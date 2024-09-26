Vergi alanında dünyanın en prestijli ödülü Türkiye’de ikinci kez Centrum’un oldu!

5.000’den fazla müşteri ve 4.800'den fazla uygulayıcının geri bildirimleri ile 33 farklı yetki alanında yapılan değerlendirmeler sonucunda sahiplerini bulan ödüller, vergi teknolojisi, inovasyon, politika, uyumluluk ve raporlama alanlarında gösterilen başarıları takdir etmektedir. Jüri, değerlendirme sürecinde şu unsurlara özellikle dikkat etmektedir:

Proje Büyüklüğü: Şirketin büyük ve karmaşık projeleri üstlenebilme kapasitesi.

İnovasyon: Rakiplerine kıyasla yenilikçi hizmetler sunabilme yeteneği.

Etki Düzeyi: Müşterilerinin ticari faaliyetlerine sağladığı katma değer ve danışmanlık hizmetleri ile onların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olması.

Centrum Türkiye’nin uluslararası alanda kazandığı bu başarı, hizmet kalitesinin ve sunduğu çözümlerin bir yansıması olarak büyük önem taşımaktadır. Centrum Türkiye Yönetici Ortağı Dr. Burçin Gözlüklü, bu başarının en büyük pay sahibinin kendilerine güvenen müşterileri olduğunun altını çizerken, tüm müşterilerine teşekkürlerini iletmeyi bir borç bildiğini vurguluyor.

Dr. Burçin Gözlüklü, müşterileriyle birlikte daha büyük başarılara imza atmayı sabırsızlıkla beklediğini belirterek sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Birlikte daha büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyoruz!"

Centrum Türkiye, 9 yılda 700'ü aşan müşterisiyle sektörde zirveye yükseldi

Centrum Türkiye, Türkiye'deki işletmelerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış çıtayı sürekli yükselten vergi danışmanlığı ve danışmanlık hizmetleri sunma vizyonuyla kuruldu. Yıllar içinde önemli ölçüde büyüyen şirket, uzmanlığını çok çeşitli sektörlere yaymayı başararak pazarda güçlü bir itibar kazandı. Centrum Türkiye İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa ofislerinde 100 kişilik ekibiyle 700'den fazla müşterisine vergi ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.